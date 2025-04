El Hospital de Niños lidera en el NOA la colocación de implantes cocleares

El ministro de Salud Pública de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, visitó el hospital del Niño Jesús para reconocer la labor del equipo de otorrinolaringología en la realización de implantes cocleares, una práctica que posiciona a la provincia como una de las que más intervenciones de este tipo realiza en el país. En el encuentro participaron autoridades, profesionales del hospital, niños implantados y sus familias.

Consultado al respecto, el doctor Luis Medina Ruiz explicó que la jornada tuvo como finalidad acompañar y reconocer a las familias de los 12 niños que recibieron un implante coclear en lo que va del año, destacando que este dispositivo transforma la vida de quienes no pueden oír al permitirles acceder al mundo sonoro. En esa línea, remarcó que estas intervenciones son posibles gracias a un Estado provincial, a cargo del gobernador Osvaldo Jaldo, que prioriza la salud, a la alta complejidad del hospital del Niño Jesús y al trabajo articulado con Nación, a través del programa Incluir Salud, lo que permite garantizar el acceso a esta tecnología a través del sistema público.

En ese sentido, el ministro remarcó el liderazgo de Tucumán: “Nuestra provincia es una de las que más implantes cocleares realiza a nivel país. Desde febrero, se viene realizando una cirugía por semana, y muchas de ellas benefician a familias del interior, como La Cocha o Burruyacú”, indicó, y finalizó felicitando al doctor Martín Fontana y a todo el equipo del hospital.

Por su parte, el doctor Martín Fontana, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital del Niño Jesús, se refirió a la importancia del encuentro con las familias. Explicó que participaron niños implantados entre febrero y la actualidad, algunos por control de alta y otros para la activación del dispositivo. Comentó que la reunión permitió transmitir un mensaje común a todos los padres, además de acercarlos a la dirección del hospital y al ministro de Salud, quien encabeza la gestión que hace posible el acceso a los implantes cocleares en la provincia.

“Hoy nos reunimos con este grupo de padres y sus hijos. Toda esta gestión se lleva adelante gracias al sistema provincial de salud, representado por el doctor Medina Ruiz. Tucumán es una de las provincias que más implantes realizan en el NOA. Esto no ocurre en países limítrofes, donde el gobierno no cubre estos tratamientos y las familias deben costear el dispositivo y la cirugía. En cambio, en nuestro país, el Estado garantiza este derecho a través de políticas inclusivas”, sostuvo.

Finalmente, el referente explicó que el procedimiento se inicia con el screening auditivo neonatal, que se realiza a todos los recién nacidos en las maternidades seguras de la provincia, donde se registran unos 30.000 partos al año. Si el estudio da resultado alterado, el niño es evaluado mediante un protocolo que incluye potenciales evocados auditivos, impedanciometría, audiometría en campo libre y estudios por imágenes. Confirmado el diagnóstico de hipoacusia y descartadas malformaciones, se gestiona el implante coclear a través del programa provincial de detección precoz de hipoacusia o del programa nacional Incluir Salud.

Durante el encuentro, también se escucharon los testimonios de las madres. Gabriela Bustos, de La Cocha, compartió su experiencia: “Mi hija fue implantada por primera vez a los cuatro años, y hace una semana recibió el segundo. Antes se frustraba mucho por no poder comunicarse. Ahora va a una escuela común y se desarrolla normalmente. Le decimos ‘nuestro ángel’ al doctor Fontana, porque desde el primer momento nos sentimos acompañados. Estamos muy agradecidos”.

Por su parte, Rocío, madre de Ana Sofía Frías, una niña de 7 años oriunda de La Virginia, departamento Burruyacú, contó que su hija recibió su primer implante coclear en 2022 y el segundo el pasado 20 de marzo. Relató que, antes de la primera intervención, la pequeña no se socializaba y tenía mucho miedo, pero a partir del primer implante experimentó un cambio total. Actualmente, está muy ansioso por la activación del nuevo dispositivo. Rocío destacó el acompañamiento constante del doctor Martín Fontana durante todo el proceso y calificó la atención recibida como excelente. Finalmente, alentó a otras familias a no retrasar el tratamiento de sus hijos, asegurando que cuanto antes reciban el implante, mejor será su desarrollo, ya que escuchar es un derecho fundamental que no se les puede negar.

Finalmente, la doctora Noellia Bottone, directora de los Programas Integrados de Salud, explicó la función del programa de detección precoz: “Desde nuestra dirección trabajamos con el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia. Cuando un niño recibe el diagnóstico, articulamos con el Hospital del Niño Jesús y con el doctor Fontana para gestionar el implante. Esto les permite a los chicos acceder a un derecho fundamental como es el de escuchar”.

Estas acciones reafirman el compromiso del Ministerio de Salud Pública con una política sanitaria inclusiva, que garantiza el acceso a tecnologías de alta complejidad y mejora la calidad de vida de las niñas y niños en toda la provincia. /MSPT