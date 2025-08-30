En un clima de gran emoción, el Hospital Padilla celebró la graduación de 43 residentes pertenecientes a distintas especialidades médicas, de enfermería y kinesiología. La ceremonia se desarrolló en el anfiteatro del hospital, que lució una cuidada ambientación inspirada en el cine, y contó con la presencia de las familias de los egresados, trabajadores del efector y autoridades del sistema de salud.

El encuentro incluyó la proyección de un video institucional, la entrega de diplomas y recordatorios, discursos de las autoridades y un homenaje especial a Patricia Ruiz, histórica secretaria del Comité de Docencia, reconocida por su compañerismo y su rol de sostén permanente para generaciones de residentes.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, destacó la trascendencia del acontecimiento y subrayó el respaldo constante del gobernador Osvaldo Jaldo a la formación profesional: “Es un momento muy emotivo. Se trata de 43 residentes que completaron cuatro años de intensa preparación, luego de sus estudios de grado, con mucho sacrificio y dedicación. Ahora inician una nueva etapa en la que pondrán al servicio del sistema de salud y de la provincia no solo sus conocimientos técnicos, sino también la humanidad que caracteriza su formación. Tenemos una provincia bendecida, con un sistema de salud fuerte, gracias a la decisión del gobernador de apostar a la salud pública”.

Por su parte, el director del Hospital Padilla, doctor Mario Sardón Traverso, expresó: “Este acto es muy importante para nosotros. Muchos de los egresados continuarán vinculados al hospital como jefes de residentes o como profesionales del sistema provincial de salud. De esta manera, apostamos al presente y al futuro de una mejor atención para todos los tucumanos, siguiendo los lineamientos de nuestro gobernador y del Ministerio de Salud”.

Desde el Comité de Docencia, el doctor Alejandro Dip, odontólogo maxilofacial y secretario del área, puso en valor el perfil académico del efector: “Para el hospital es un orgullo la cantidad de residentes que hoy finalizan su formación, especialmente en el área quirúrgica, donde tenemos mayor fortaleza. Esto garantiza calidad y cantidad de profesionales especializados para el sistema público de salud y una atención de excelencia para la comunidad”.

En representación de los egresados, Ramiro Sepúlveda, jefe de residentes en Diagnóstico por Imágenes, compartió su experiencia: “Fue un año muy gratificante. Pasé de ser residente a tener un rol de jefatura, con responsabilidades de gestión y de acompañamiento a mis compañeros. Fue un desafío que me permitió crecer y apoyar a los residentes en su aprendizaje”.

Asimismo, la doctora Andrea Vaca Segovia, especialista en Neumonología y egresada del hospital, sostuvo: “Formarse en un hospital del sistema público abre muchas puertas al conocimiento y fortalece la calidad humana en la atención. La residencia en el Padilla es un camino hacia el éxito profesional y personal. Por eso invito a los colegas recién graduados a sumarse a este hospital, que combina excelencia científica con un gran sentido humano”.

El acto, que cerró con un cálido reconocimiento a Patricia Ruiz por sus años de servicio, se convirtió en una verdadera celebración de la formación profesional, el trabajo en equipo y el compromiso con la salud pública de Tucumán.

Participaron también los subsecretarios de Salud, doctores Marcelo Montoya y Cristina Majul, la directora de Formación y Capacitación, licenciada Susana Sánchez, y la jefa del Departamento de Residencias, doctora Mariana Maurizi. /MSPT