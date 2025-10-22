El Hospital Padilla incorporó una torre de endoscopía de alta tecnología
Permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los procedimientos médicos para la comunidad.
El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, visitó el Hospital Padilla para entregar una moderna torre de endoscopía digestiva alta y baja, un avance tecnológico que, gracias al apoyo del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los procedimientos médicos para la comunidad.
Al referirse a la incorporación del equipo, el ministro destacó la importancia de la actualización tecnológica: “Estamos en el Hospital Padilla incorporando una nueva torre de endoscopía digestiva alta y baja, que es una torre de la mejor de las tecnologías, con altísima definición, que sirve para hacer endoscopía del estómago, del duodeno y también colónica, para diagnóstico y muchas veces también para tratamiento. Es la tecnología que estamos incorporando”.
Sobre los beneficios para la atención de los pacientes y el desempeño del personal, Medina Ruíz agregó: “Por la priorización de la salud, podemos seguir trabajando en mejorar la tecnología, ampliar la capacidad de atención a los pacientes y hemos podido observar cómo los profesionales de la salud que van a trabajar con este equipo son empáticos, con mucha vocación de servicio y con muy buena formación. Con esta incorporación en el Hospital Padilla vamos a poder trabajar y dar más respuesta a la población que lo necesita”.
Asimismo, el director del hospital, doctor Mario Sardón Traverso, destacó que recibir la visita del ministro y la nueva torre de endoscopía representa un avance fundamental para la actualización y modernización de los servicios del hospital, y que este equipo permitirá aumentar las prestaciones de cirugías altas, bajas y terapéuticas.
Por su parte, el jefe de endoscopía del hospital, doctor Julio Lanciotti, resaltó los beneficios directos para la comunidad: “Estamos muy agradecidos a todas las autoridades provinciales, como así también a la dirección del hospital, por esta adquisición, que seguramente va a fortalecer nuestra tarea diaria, y sobre todo será un gran beneficio para la comunidad. La torre permite hacer tanto videoendoscopías digestivas altas como videocolonoscopía, con mayor precisión y eficacia”.
Con esta incorporación, el Hospital Padilla refuerza su compromiso con la calidad en la atención médica, asegurando procedimientos más seguros y efectivos para los pacientes de la provincia.