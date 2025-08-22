El Ministerio de Salud confirmó el alta de la mujer embarazada y de su bebé, quienes habían sufrido un accidente vial

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, acompañó a la familia y a los equipos que permitieron el alta de la niña Gianella Milagros, quien nació tras una cesárea de urgencia. Medina Ruiz calificó los hechos como “cinco milagros cumplidos” y recordó que la madre, Florencia Villarreal, sufrió un accidente de moto con hemorragia cerebral antes de ser intervenida en el Hospital Padilla, por lo que los ginecólogos y neonatólogos del Instituto de Maternidad debieron actuar de inmediato.

El accidente ocurrido el 26 de julio dejó a la madre y a sus tres hijos gravemente heridos. Tras días de internación separados, la madre y la recién nacida pudieron reunirse: Gianella nació prematura con alto riesgo de vida, pero logró estabilizarse y, este viernes, recibió el alta con un peso de 2.400 kg. La familia, encabezada por el padre Sebastián y los hermanos, aguardaba su regreso al hogar.

La subdirectora médica del Instituto de Maternidad, Gloria Ferreira, explicó que la bebé debió ser intubada y fue trasladada al servicio de neonatología, donde ingresó a terapia intensiva y evolucionó favorablemente. Según Ferreira, “la bebé tuvo que ser intubada inmediatamente y después trasladada a Maternidad... llegó con 1.780 kg y ahora está con 2.400 kg. Se la considera madura para poder alimentarse por succión sola y estar en casa”.

Medina Ruiz también destacó que se salv�� la vida de otra hija de ocho años que presentó un hematoma cerebral y subrayó la coordinación del sistema sanitario provincial: “es digno de destacar que esto no hubiese sido posible sin la presencia y la fortaleza que tiene nuestro sistema, nuestros hospitales y nuestro equipo sanitario capacitado”. Tras los episodios críticos, las cinco personas involucradas podrán reunirse nuevamente y continuar la recuperación en el entorno familiar.