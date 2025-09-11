El sábado habrá otra jornada de vacunación contra la gripe y el dengue en Tucumán

Este sábado 13 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita destinada a prevenir dos enfermedades estacionales: la gripe y el dengue. La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el Vacunatorio de la Familia, ubicado en calle avenida Mate de Luna 1901, San Miguel de Tucumán.

La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral. En el caso de la vacuna antigripal, podrán acceder:

-Personal de salud

-Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)

-Niños de 6 a 24 meses

-Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

-Mayores de 65 años

Por su parte, la vacuna contra el dengue está destinada a:

-Personal de salud, educación y seguridad

-Personas empadronadas entre 10 y 49 años

Esta iniciativa se enmarca en las políticas sanitarias que impulsa el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

El funcionario recordó que esta es una oportunidad para quienes no pudieron concurrir durante la semana. “Es muy importante que asistan todas aquellas personas que, por razones laborales o de estudio, no pudieron vacunarse antes”, señaló. Entre las dosis disponibles, mencionó la segunda dosis contra el dengue, la vacuna antigripal para personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes tengan enfermedades de base, además de niños de 6 a 24 meses. Asimismo, indicó que las embarazadas entre las 32 y 36 semanas pueden recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. “Esta vacuna protege a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave”, explicó.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de jornadas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo. /Comunicación Tucumán