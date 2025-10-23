Esta mañana se oficializó el pase a planta transitoria de más de 500 trabajadores y trabajadoras de la salud, en una ceremonia realizada en el Teatro Mercedes Sosa. El acto marca un paso más en los procesos de desprecarización laboral impulsados por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar estabilidad y continuidad en la atención sanitaria para los tucumanos.

Encabezó la actividad el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, acompañado por autoridades provinciales y representantes gremiales. La designación abarca personal de distintas especialidades, quienes a partir de ahora contarán con una relación laboral consolidada de forma transitoria y mayor previsibilidad para sus familias.

La secretaria general de SUMAR, Dra. Noemí Díaz, destacó que el logro implica tranquilidad para los trabajadores y sus hogares: «Es la seguridad no sólo para ellos, sino también para todo el grupo familiar», afirmó. Desde la gestión sostienen que estas medidas buscan fortalecer el sistema de salud y mejorar la calidad de los servicios.