Elecciones: el Ministerio de Salud refuerza el sistema de emergencias

En el marco de las elecciones que se desarrollarán este fin de semana en la provincia, el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevó adelante una reunión de planificación con directores y referentes de los principales hospitales y servicios de emergencia, con el propósito de fortalecer las guardias y garantizar la atención sanitaria durante la jornada electoral.

El encuentro, encabezado por el titular de la cartera sanitaria, contó con la participación del subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya; la doctora Dive Mohamed; la doctora Karina Loto, directora del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán; el doctor Mario Sardón Traverso, del Hospital Padilla; y la doctora Lía González, del Hospital de Lomas de Tafí.

Durante la reunión, el ministro Luis Medina Ruiz explicó que la prioridad es asegurar la cobertura médica y una rápida respuesta ante cualquier eventualidad, considerando el gran movimiento de personas que se espera en toda la provincia durante el fin de semana.

“Es un fin de semana especial, con mucho tránsito y participación ciudadana. Queremos garantizar la seguridad y la salud de las personas que saldrán a ejercer su derecho al voto. Por eso reforzamos las guardias hospitalarias y los servicios del 107 para asegurar la atención y el traslado de pacientes en caso de ser necesario”, expresó el ministro, destacando que esta medida responde a un pedido especial del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, y del vicegobernador, con el fin de proteger y acompañar a la población tucumana durante el proceso electoral.

La doctora Karina Loto subrayó la importancia del trabajo articulado entre los distintos efectores: “Nos reunimos para coordinar acciones entre hospitales y reforzar nuestras guardias. Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, porque los servicios de salud estarán disponibles las 24 horas, trabajando en equipo para brindar una respuesta eficiente durante un fin de semana tan importante para la provincia”.

En la misma línea, el doctor Mario Sardón Traverso explicó que el trabajo conjunto busca optimizar la atención y la capacidad de respuesta: “Reforzamos las guardias y articulamos con el Centro de Salud, el Hospital Padilla y el de Lomas de Tafí para ampliar la capacidad de internaciones y brindar una mejor contención a toda la población. Queremos que los comicios del domingo se desarrollen con normalidad y que la gente concurra a cumplir su deber cívico con tranquilidad”.

De esta manera, el Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, continúa fortaleciendo la red sanitaria provincial, reafirmando su compromiso con la salud, la prevención y la protección de los tucumanos en cada instancia de relevancia social y comunitaria. /MSPT