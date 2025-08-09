Entregaron más de 60 anteojos a vecinos de Banda de Río Salí

En el marco del programa provincial “Ruta de la Embarazada y el Niño”, dependiente del Tráiler del Programa de los Mil Días, el Ministerio de Salud Pública que conduce el doctor Luis Medina Ruiz, bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, concretó la entrega de más de 60 anteojos a vecinos de Banda de Río Salí que no cuentan con obra social. La actividad se llevó adelante de manera articulada con la municipalidad local, como parte del trabajo intersectorial que impulsa la provincia para garantizar el acceso a la salud visual.

El licenciado Daniel Alvarado, coordinador general de la Ruta de la Embarazada y el Niño, explicó que los lentes “se gestionaron a través del oftalmólogo del tráiler, quien detecta en las consultas la necesidad de corrección visual, y mediante la intervención de la trabajadora social se inicia el expediente correspondiente para la compra de los anteojos”.

Alvarado destacó que este procedimiento “responde a la indicación del ministro Luis Medina Ruiz de llegar a las personas que más lo necesitan, especialmente a quienes no cuentan con cobertura social y cumplen con los requisitos, entre ellos la carta de pobreza”.

El funcionario detalló que, una vez que el tráiler se instala en una zona, el oftalmólogo realiza la revisión y, en los casos que requieren lentes, los pacientes reciben la orientación necesaria para reunir la documentación solicitada. “Con esos papeles, se arma un expediente que es remitido al Ministerio de Salud, donde se concreta la compra en una óptica. Luego, cuando los anteojos llegan, nos avisan y procedemos a entregarlos personalmente”, relató.

Finalmente, Alvarado remarcó que esta entrega es “el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la municipalidad y el equipo del tráiler, que busca garantizar igualdad de oportunidades para el cuidado de la salud visual de la comunidad”. /MSPT