En las últimas semanas, se ha registrado un alarmante incremento en el número de muertes causadas por fentanilo contaminado, alcanzando hasta ahora un total de 97 víctimas fatales en el país. La situación ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a que los familiares de las víctimas expresen su dolor y angustia ante esta tragedia sanitaria.

El abogado Álvaro Núñez, representante legal de los afectados, ha señalado que se ha confirmado la contaminación de la línea de producción del laboratorio responsable, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los directivos en esta crisis.

“Está probado que la línea de producción del laboratorio se infectó con dos bacterias; pero lo más ilógico es que el dueño del laboratorio, en lugar de estar detenido como debería estar para no entorpecer la investigación, esté dando una versión tan poco creíble”, dijo Núñez.

En sus declaraciones, Núñez ha enfatizado la falta de acción preventiva que, de haberse implementado adecuadamente, podría haber evitado la tragedia. La situación ha sido calificada como una masacre por quienes han perdido a sus seres queridos, lo que resalta la gravedad del asunto y la urgencia de una respuesta institucional.

Los testimonios de los familiares, como el de Daniel Oviedo, quien perdió a su hijo en esta tragedia, reflejan el profundo impacto emocional que ha tenido este caso en la sociedad. La búsqueda de justicia y la identificación de los responsables se han convertido en un clamor generalizado entre las familias afectadas. A medida que se desarrollan las investigaciones, la comunidad espera que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de la población en el ámbito de la salud.