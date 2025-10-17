Este sábado 18 de octubre, el nodo de vacunación AutoVac, ubicado en calle Jujuy 1351, estará habilitado de 9:00 a 14:00 para quienes no pudieron vacunarse durante la semana. La jornada está destinada a completar esquemas de inmunización y contempla tanto la aplicación de la vacuna antigripal como la segunda dosis de la vacuna contra el dengue.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, confirmó la realización de esta jornada y explicó que la apertura del vacunatorio busca facilitar el acceso a quienes tienen pendiente alguna dosis. Señaló que completar el esquema de vacunación contra el dengue otorga una protección estimada de entre 3 y 5 años frente a formas graves de la enfermedad, por lo que instó a la población a aprovechar la oportunidad.

La vacuna antigripal estará destinada prioritariamente a los grupos de mayor riesgo: personas mayores de 65 años, embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses y personas con comorbilidades como diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal o condiciones que comprometan el sistema inmunológico. Medina Ruiz agregó que las dosis fueron distribuidas por Nación, garantizando disponibilidad para los sectores vulnerables.

Además, el ministro recordó la existencia del tratamiento antiviral con oseltamivir, que se ofrece gratuitamente y que, según señaló, contribuye a acortar la duración de la gripe y a reducir el riesgo de transmisión familiar cuando se administra de forma oportuna.

La campaña de vacunación, señalaron las autoridades, ha contribuido a controlar la circulación de la gripe en la provincia. El operativo de este sábado forma parte de las medidas continuas del Ministerio de Salud Pública para proteger a la comunidad tucumana frente al dengue y otras enfermedades respiratorias, manteniendo la vigilancia epidemiológica y facilitando el acceso a la atención preventiva.