Habrá un nuevo operativo de vacunación contra la gripe y el dengue

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita este sábado 25 de octubre, destinada a prevenir dos enfermedades estacionales: la gripe y el dengue.

La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el Vacunatorio de la Familia, ubicado en avenida Mate de Luna 1901, San Miguel de Tucumán.

La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral. En el caso de la vacuna antigripal, podrán acceder:

Personal de salud

Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)

Niños de 6 a 24 meses

Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

Mayores de 65 años

Por su parte, la vacuna contra el dengue está destinada a:

Personal de salud, educación y seguridad

Personas empadronadas entre 10 y 49 años

Las embarazadas entre las 32 y 36 semanas pueden recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, para proteger a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave.

Esta iniciativa es parte de las políticas sanitarias que impulsa el gobierno de la provincia, por parte del contador Osvaldo Jaldo, en uso de licencia, y que efectúa el Ministerio de Salud Pública, de la mano del doctor Luis Medina Ruiz, con un enfoque preventivo, accesible y territorial. Desde la cartera sanitaria se trabaja de manera continua para ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de jornadas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo. La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.