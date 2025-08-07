Joven tucumano regresó a la provincia tras un trasplante de médula ósea en Córdoba

En el marco de las políticas de salud impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, y siguiendo los lineamientos del ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, este miércoles retornó a Tucumán un joven de 19 años que había sido derivado oportunamente desde el hospital Néstor Kirchner hacia la provincia de Córdoba para la realización de un trasplante de médula ósea de donante relacionado.

El paciente, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo, recibió el trasplante gracias a la compatibilidad con su hermana. El procedimiento, de alta complejidad, fue coordinado por el sistema público de salud provincial con el objetivo de garantizar la continuidad del tratamiento y el seguimiento médico correspondiente.

El regreso del joven se concretó mediante un avión sanitario, acompañado por su madre y asistido por un equipo de profesionales integrado por la doctora Patricia Villagra, la doctora Dive Mohamed y el licenciado en enfermería Juan Heredia. Los especialistas informaron que el paciente llegó compensado y estable hemodinámicamente.

Tras su arribo, fue trasladado en ambulancia al hospital Néstor Kirchner para su internación y la realización de los controles post-trasplante necesarios para asegurar su recuperación. La operación de retorno fue coordinada entre la División de Servicio Social, la Dirección de Aeronáutica y la Dirección de Emergencias (107), evidenciando el trabajo articulado que caracteriza al sistema sanitario tucumano.

El ministro Luis Medina Ruiz destacó que este tipo de intervenciones son posibles gracias al compromiso del Gobierno provincial con el acceso equitativo a tratamientos de alta complejidad: “Nuestra prioridad es que cada tucumano reciba la atención que necesita, sin importar la distancia o el nivel de complejidad del tratamiento. En este caso, el trabajo conjunto permitió que el paciente pueda regresar a su provincia y continuar su recuperación cerca de su familia”. /MSPT