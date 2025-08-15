Jugadores de Atlético Tucumán regalaron juguetes en el Hospital de Niños

Autoridades y deportistas del club Atlético Tucumán visitaron el hospital de Niños para llevar alegría a los pequeños pacientes.

Sobre esto, el ministro Luis Medina Ruiz, comentó: “En un emotivo gesto de solidaridad, el equipo se hizo presente con una importante donación de juguetes, en una jornada muy emocionante. Junto a la directora del hospital estamos muy agradecidos por la sonrisa que tienen los niños por compartir con los jugadores”.

Y añadió: “Vemos como estas acciones nos dan mucha esperanza ya que son gestos de solidaridad y estas son las cosas que nos hacen grandes como sociedad. La empatía y pensar en el otro son valores que se consideran fundamentales para el bienestar colectivo”.

La comitiva decana estuvo encabezada por la cúpula de la comisión directiva: el presidente Mario Leito, el vicepresidente Ignacio Golobisky y el secretario Mario Ávila. A ellos se sumaron el entrenador Lucas Pusineri, su ayudante de campo Matías Villavicencio, y un grupo de futbolistas del primer equipo como ser: Clever Ferreira, Fausto Grillo, Matías Mansilla y Juan Infante.

Siguiendo esta línea, el funcionario hizo hincapié en que la presencia de los jugadores de Atlético Tucumán no solo significó la entrega de un regalo material, sino también un momento de esparcimiento y alegría para los niños y sus familias. El club demostró, una vez más, su compromiso con la comunidad tucumana, dejando un mensaje de esperanza y de que el bien común es posible a través de acciones solidarias.

Por su parte, la doctora Inés Gramajo, directora del hospital de Niños, contó que el efector se transformó en un verdadero festival para celebrar a los más pequeños en su día. La decoración, llena de colores y alegría, es el resultado del compromiso y empatía del personal de cada servicio. Desde las salas de terapia intensiva hasta los quirófanos, la guardia y los consultorios, cada rincón del hospital fue decorado con un solo objetivo: hacer que los niños internados y sus familias vivan un Día de las Infancias inolvidable.

“Este esfuerzo, que refleja el amor y la dedicación del profesional, demuestra su profundo compromiso con los pacientes y sus seres queridos. Este es un gesto de amor hacia los niños y las familias».

Asimismo, Gramajo destacó que la jornada se vio enriquecida con la visita de directivos y jugadores del Club Atlético Tucumán. La presencia del presidente, el vicepresidente y toda la comisión directiva junto a los futbolistas fue un motivo de orgullo para el hospital.

«Que tengan un tiempo de su trabajo, de su entrenamiento para venir nos enorgullece, el gesto del club deportivo es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y del compromiso con la comunidad. La visita no solo alegró a los niños, sino que también reforzó el mensaje de que, a través de la empatía y el apoyo mutuo, se puede hacer la diferencia. El objetivo fue que los niños que deben pasar su día internados lo hagan de la mejor manera posible», enfatizó.

Con un emotivo testimonio, el entrenador Lucas Pusineri, explicó que el objetivo principal de la visita era brindar apoyo y alegría a los pequeños que no están pasando por un buen momento de salud.

«Venimos a tratar, con nuestro tiempo, de colaborar con pequeños que no la están pasando bien, ponernos en su lugar y tratar de regalarles una sonrisa. Esta visita es un gesto mínimo con la esperanza de llevar felicidad y acompañamiento a los niños y sus familias en un día tan especial”, expresó.

El Pusineri habló sobre su deseo de que los niños se recuperen pronto y puedan regresar a sus hogares. También destacó la buena coordinación con las autoridades del hospital, y el Ministerio de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, quienes facilitaron el encuentro con los pequeños pacientes.

Finalmente, el presidente del club, Mario Leito, destacó la importancia de visitar, poder llevar un juguete y brindar alegría. “No es la primera vez que lo hacemos ya que todos los años lo repetimos es por ello que las autoridades ya nos esperan al igual que nosotros esta importante fecha en la que podemos compartir con los chicos y entregar nuestros regalos”, cerró. /MSPT