Las plantas son elementos que muchos buscan para decorar la casa y darle un toque especial. Algunas, solo son para el exterior; otras, para interior y a veces se hace difícil elegir una que pueda colocarse en cualquier lugar de la vivienda. Pero hay una que podría funcionar como nuestro propio purificador personal de aire.

Esa sabido que hay sustancias químicas que contaminan el entorno y que pueden causar muchas enfermedades y esta planta puede colaborar a tener un espacio más limpio y saludable. Se trata de la Epipremnum aureum, más conocida como potus.

Esta planta de color verde vibrante y hojas en forma de corazón tiene la capacidad de eliminar del aire sustancias con potencial cancerígeno y fue un estudio de la NASA el que determinó que podría ser un buen purificador, descubrimiento que en la actualidad, adquiere una nueva importancia porque cada día estamos más expuestos a sustancias nocivas.

Cuáles fueron los hallazgos del estudio de la NASA

La investigación, Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement (Plantas de interior para la reducción de la contaminación del aire en interiores), evaluó el potencial de distintas plantas para eliminar contaminantes como el benceno, el tricloroetileno (TCE) y formaldehído.

Durante el estudio, se consideró el poder purificante de las hojas y las raíces de las plantas y también del sustrato para lo cual los investigadores desarrollaron un sistema de eliminación de químicos con las plantas y un filtro de carbón activado.

Entre las especies analizadas, destacó el potus en la metabolización y degradación de contaminantes debido a que alcanzó un 73% en la eliminación de benceno y 9% en la reducción de TCE y formaldehído, químicos que se consideran cancerígenos y se encuentran en productos de limpieza como desinfectantes, detergentes e, incluso, cosméticos,

Además, el estudio de la NASA mostró que la exposición constante de la planta a los químicos mejoró su capacidad para limpiar el aire, ya que, durante el proceso puede adaptar su genética para utilizar esas sustancias como una fuente de alimento.

Una planta para tener en cualquier casa

El potus no requiere muchos cuidados y los siguientes consejos pueden ayudar para que la planta crezca saludable: