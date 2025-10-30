Lucía tiene 15 años y ha sufrido cuatro recaídas por leucemia. Tras agotar múltiples tratamientos sin éxito, una innovadora terapia CAR-T en tándem, administrada junto con un trasplante de médula, consiguió eliminar el cáncer. Hoy se muestra optimista: se siente “genial”, quiere estudiar Biología y desea que otros niños puedan recibir “la misma segunda oportunidad que la ciencia le ha dado a ella”.

Cuando los médicos del hospital madrileño La Paz le explicaron el nuevo abordaje —una CAR-T tándem combinada con trasplante—, Lucía no acogió la propuesta con mucho ánimo al principio, pues ya había pasado por numerosos tratamientos, incluida una CAR-T convencional y otro trasplante. Sin embargo, la evolución la sorprendió: “Normalmente tengo recaídas al año y mucho, pero ahora me siento genial. Estoy muy contenta porque parece que ahora sí, estoy curada”, declaró tras la presentación pública de la inmunoterapia responsable de su mejoría.

Las terapias CAR-T consisten en modificar genéticamente los linfocitos T del propio paciente para que reconozcan y destruyan las células tumorales.

Vocación científica y deseos para el futuro

La adolescencia de Lucía estuvo marcada por episodios difíciles, sobre todo durante la primaria, cuando sufrió burlas de compañeros que desconocían su situación. Con el tiempo, las personas que la conocen la comprenden mejor, y ella mira el futuro con otra perspectiva. Nunca se inclinó por las humanidades —“los idiomas se me dan muy mal”—, sino por la ciencia: quiere ser bióloga, aunque aún no ha decidido en qué especialidad centrarse.

Lucía también espera que su caso sirva de ejemplo para que la terapia esté disponible en más centros: “Que esto llegue a otros hospitales para que otros niños no tengan que estar 15 años probando cosas hasta llegar aquí”. Su padre, José, originario de Cádiz, relata que la búsqueda de tratamientos llevó a la familia a vivir en Valencia, Barcelona y Madrid. Tras la última recaída, el hospital de referencia en Cádiz no ofreció nuevas opciones: “El tratamiento no nos lo ofrecieron, el tratamiento lo buscamos”, insiste. Lo localizaron en la Unidad de Terapias Avanzadas de la Fundación Cris Contra el Cáncer en La Paz.

El padre se cuestiona cuántas familias en situaciones similares no pueden permitirse o no logran encontrar estas alternativas: “Lo que es urgente es que no tengan que ser las familias las que tengan que buscar estos tratamientos y que no dependa, vamos a decir, de la suerte”. Añade que, aunque no cree en la suerte, hay que salir a buscarla.

Para la familia, la experiencia es también un testimonio del avance científico: consideran que pertenecen a “la generación que va a curar el cáncer”.

Resultados del estudio: siete niños libres de enfermedad

El caso de Lucía forma parte de un estudio pionero presentado por la Fundación Cris Contra el Cáncer, en el que se aplicó una CAR-T tándem en pacientes pediátricos con leucemia en recaída. La terapia se administró a once menores, de los cuales siete están actualmente libres de enfermedad y mantienen una buena calidad de vida.

En el estudio participaron pacientes pediátricos y jóvenes adultos con leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) de alto riesgo, previamente tratados sin éxito con distintas estrategias, incluida la terapia CART-19, y sin alternativas eficaces con tratamientos convencionales. Este nuevo tratamiento se ofreció como última opción en un régimen de uso compasivo.

Un mes después de la infusión, ocho de los once pacientes presentaron una reducción de la enfermedad hasta niveles no detectables. Cinco de ellos pudieron recibir un trasplante de médula ósea que consolidó la respuesta. Tras un seguimiento promedio de 20 meses, siete de los once pacientes siguen vivos, lo que equivale a una supervivencia global cercana al 70% en un grupo que ya no contaba con otras opciones terapéuticas.

“Conseguimos que muchos de estos pacientes mantuvieran la respuesta en el tiempo; sabemos que el tratamiento dura poco, ya que actúa como puente hacia otra estrategia y se necesita consolidarlo con un trasplante individualizado”, explicó Antonio Pérez, director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz.

Hacia una nueva generación de CAR-T

La LLA-B es el cáncer infantil más frecuente y, gracias a los avances en inmunoterapia y a las células CAR-T, la supervivencia global supera hoy el 90% en muchos casos. No obstante, más de la mitad de los pacientes que reciben una CAR-T recaen tras una respuesta inicial, lo que plantea la necesidad de enfoques más resistentes a las evasiones tumorales.

La CAR-T en tándem desarrollada por la Unidad CRIS reconoce simultáneamente dos antígenos de la superficie tumoral, CD19 y CD22. Ese diseño reduce la probabilidad de escape tumoral: si el tumor deja de expresar uno de los antígenos, las células modificadas pueden identificar el otro. Aplicada en pacientes con recaída tras un CART-19, esta estrategia compassionada ha mostrado resultados prometedores, ofreciendo una alternativa para niños que ya habían agotado las opciones convencionales.