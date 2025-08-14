Una investigación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación ha revelado que el consumo de un queso no identificado hasta el momento fue el causante de un brote de listeriosis, una enfermedad de transmisión alimentaria ocasionada por la bacteria Listeria monocytogenes. Esta bacteria está presente en el suelo y en el agua, y aunque la listeriosis es considerada una enfermedad poco común.

En el informe emitido por la mencionada cartera sanitaria, se destaca que esta es la primera ocasión en que se establece una conexión entre casos humanos de listeriosis y una fuente específica identificada mediante análisis genómicos. Esta información fue comunicada a la población mediante una alerta el 24 de abril, evidenciando la necesidad de medidas preventivas ante la situación.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la mayoría de los casos relacionados se han registrado en las provincias de Buenos Aires y Tucumán desde diciembre de 2024, lo que sugiere una continuidad en la transmisión de la enfermedad durante varios meses. Este aspecto es fundamental para entender la dinámica de la infección y su propagación en la comunidad. En Tucumán sólo se registraron tres casos desde enero hasta el corriente mes.

En una reciente conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, aseguró que su ministerio ha implementado todas las medidas necesarias para prevenir la proliferación de la bacteria. También informó que, en los comercios de Tucumán, se ha identificado la bacteria en un único queso artesanal de escasa comercialización, lo que, según el ministro, indica que no se han hallado otros productos contaminados en la región. De igual forma instó a los tucumanos a aumentar las precauciones respecto a la higiened y la seguridad sanitaria respecto a la ingesta de alimentos.