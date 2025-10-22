Perder la vista central implica, para millones de personas, no poder leer, escribir ni reconocer rostros. Hasta ahora, esa pérdida era irreversible. Pero un dispositivo pionero está cambiando esa historia: un implante ocular electrónico llamado Prima logró devolver la capacidad de leer a pacientes con ceguera provocada por la degeneración macular seca relacionada con la edad (DMAE), una de las principales causas de pérdida visual en el mundo.

El chip, desarrollado por la empresa estadounidense Science Corporation, mide solo 2 milímetros por 2 milímetros y tiene la mitad del grosor de un cabello humano. Se coloca debajo de la retina —la capa sensible a la luz— y permite que las personas vean letras, números y palabras con el ojo que antes estaba completamente ciego.

Cómo funciona la nueva “visión protésica”

Los pacientes que participaron en el ensayo internacional —realizado en el Moorfields Eye Hospital de Londres y en otros 16 centros de Europa— utilizan unas gafas de realidad aumentada con una cámara de video incorporada. Esa cámara proyecta imágenes hacia el chip, que convierte la señal visual en impulsos eléctricos capaces de estimular las células de la retina y enviar información al cerebro.

La señal se procesa con inteligencia artificial a través de una pequeña computadora portátil sujeta a la cintura, que interpreta las imágenes y las traduce en una forma de visión digital.

“En la historia de la visión artificial, esto representa una nueva era. Los pacientes ciegos ahora pueden recuperar significativamente su visión central, algo que nunca antes se había logrado”, explicó Mahi Muqit, cirujano vitreorretinal del Hospital Moorfields y del Instituto de Oftalmología de la UCL, quien dirigió el estudio.

Leer, escribir y volver a ver

El ensayo incluyó a 38 pacientes con atrofia geográfica, una forma avanzada de DMAE. Todos habían perdido la visión central y solo conservaban una visión periférica muy limitada.

Después de la operación —que dura menos de dos horas—, el chip se activa al cabo de un mes, cuando los pacientes comienzan una etapa intensiva de rehabilitación para aprender a interpretar las señales visuales.

Según los resultados publicados en el New England Journal of Medicine, el 84% de los participantes pudieron leer letras, números y palabras usando el dispositivo. En promedio, alcanzaron a distinguir cinco líneas en una tabla de visión, cuando antes no podían ver ni siquiera el gráfico.

Algunos ya leen libros, revisan recetas médicas y hacen crucigramas. “Tengo muchos pacientes ciegos que me preguntaban si había algo que pudiera devolverles la vista, y siempre tuve que decir que no. Hoy, esa respuesta cambió”, celebró Muqit.

Tecnología con impacto humano

El sistema no produce dolor ni efectos adversos, y puede usarse de manera ilimitada. “El dispositivo solo se activa al ponerse las gafas, y los pacientes pueden utilizarlas todos los días, tanto tiempo como deseen”, señaló el especialista.

Sheila Irvine, una de las pacientes tratadas en Londres, describió la experiencia como “una nueva forma de mirar”. “Antes era como tener dos discos negros con los bordes distorsionados. Hoy puedo leer las etiquetas de los productos y mis recetas médicas. No fue fácil aprender a leer otra vez, pero cada día veo más”, contó.

Los cirujanos que participaron del proyecto consideran que este avance marca un “cambio de paradigma” en la medicina ocular. “Sabemos que esta tecnología será escalable”, aseguró Muqit, quien confía en que el sistema pueda incorporarse pronto a los servicios públicos de salud.

Un futuro donde volver a ver será posible

La degeneración macular afecta a unos cinco millones de personas en el mundo, especialmente mayores de 60 años. Hasta ahora, no existía tratamiento para la forma seca de la enfermedad. Este implante, que devuelve visión funcional, podría transformar la vida de quienes habían perdido la esperanza de volver a leer o reconocer un rostro.

El dispositivo Prima abre una puerta inédita: la de convertir la luz en lenguaje, la tecnología en visión y la pérdida en posibilidad. / TN