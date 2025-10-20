Osvaldo Jaldo visitó y recorrió las instalaciones de la Maternidad
El gobernador visitó el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes para recorrer el funcionamiento del nuevo Centro de Diagnóstico por Imágenes para la Mujer.
En la mañana del lunes, el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes para constatar el funcionamiento del nuevo Centro de Diagnóstico por Imágenes para la mujer. La visita incluyó una evaluación de los equipos y las instalaciones, y estuvo acompañada por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el director de la Maternidad, Alberto Agote; el legislador Gerónimo Vargas Aignasse; el interventor del Ipla, Dante Loza, y profesionales de los equipos médicos.
El recorrido se enmarca en un plan de mejoras que según las autoridades busca fortalecer la atención primaria y especializada para la población femenina de la provincia. Jaldo resaltó la inversión sostenida en salud pública y el valor del equipo humano que atiende en la maternidad. "Aquí es donde mayoritariamente nacen los tucumanos. Esta maternidad está a la altura de las circunstancias y sigue renovándose permanentemente, con tecnología y un gran equipo humano", afirmó. Además saludó a las madres y expresó su reconocimiento al personal pediátrico de la provincia: "Ayer fue el Día de la Madre, y hoy quiero saludar a todas las mamás. También reconocer a los pediatras de toda la provincia, tanto de capital como del interior".
El ministro Luis Medina Ruiz destacó la incorporación de equipamiento de última generación —tomógrafo, mamógrafo, ecógrafos y laboratorio— que permiten realizar estudios clave como Papanicolau, mamografías y controles de enfermedades crónicas. "La idea es que la mujer llegue, pase por enfermería, se controle la presión y acceda a un laboratorio. Todo en un solo lugar y con atención integral", explicó, y subrayó que los servicios están disponibles tanto a demanda espontánea como con turnos programados para facilitar el acceso.
Según el director Alberto Agote, la renovación comprende mejoras edilicias y la incorporación de tecnología médica completa. "Todo el equipamiento es nuevo: tomógrafo, ecógrafos, rayos, mamógrafo, seriógrafo y densitómetro. La idea es que la mujer reciba atención integral en un solo lugar", señaló. Agote añadió que no hay cupos para la atención inmediata y que pacientes de otras provincias también concurren al centro: "La paciente viene, se atiende en el momento. No hay cupo. Esto mejora el acceso y la calidad de la atención". Las autoridades insistieron en la importancia de los controles anuales para la detección precoz de cánceres de mama y cuello uterino.