Para cuidar tu piel y articulaciones: lanzan una campaña contra la psoriasis

La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO) lanzan una campaña nacional gratuita para la detección de enfermedad psoriásica, con el fin de concientizar, prevenir y mejorar el diagnóstico temprano. Del 11 al 17 de agosto, quienes presenten síntomas podrán solicitar turnos sin costo con especialistas en dermatología y reumatología a través de www.aepso.org o llamando al 0800-222-3776, de lunes a viernes de 9 a 16 hs. La atención médica será del 18 al 22 de agosto en distintos puntos del país.

La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica, inflamatoria y no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar tanto a la piel (psoriasis) como a las articulaciones (artritis psoriásica). La psoriasis se caracteriza por lesiones rojas cubiertas por escamas blancas y secas, localizadas en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo, aunque también puede comprometer palmas, plantas, uñas y mucosa genital. Entre el 10% y el 30% de quienes la padecen pueden desarrollar artritis psoriásica, que provoca dolor, hinchazón, rigidez matutina y dificultad para moverse, afectando la calidad de vida si no se trata a tiempo.

“El impacto de la enfermedad psoriásica va mucho más allá de la piel. Hoy hablamos de un nuevo concepto: el deterioro acumulativo del curso de vida (CLCI), que describe la discapacidad progresiva si no se actúa a tiempo. El diagnóstico tardío aumenta el riesgo de complicaciones como diabetes, problemas cardiovasculares y trastornos emocionales”, explicó la Dra. Carolina Ledesma, presidenta de SOARPSO. Según el Dr. Gustavo Christian Casado, presidente de la SAR, un abordaje temprano y multidisciplinario permite mejorar los síntomas, frenar el avance de la enfermedad y preservar la movilidad.

En Argentina, se estima que 1,5% de la población vive con psoriasis y que cerca del 30% desarrolla artritis psoriásica. Sin embargo, el subdiagnóstico sigue siendo un desafío, ya que muchas personas conviven con la enfermedad sin saberlo o sin recibir el tratamiento adecuado. Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO, remarcó: “Detectar, acompañar y actuar a tiempo puede cambiar el rumbo de la enfermedad psoriásica”, e insistió en que no hay que abandonar las consultas médicas, ya que cada control puede marcar una gran diferencia.

Para cuidar tu piel y articulaciones: lanzan una campaña contra la psoriasis

La psoriasis no es contagiosa, pero sí puede tener un fuerte impacto en la salud física, emocional y social de quien la padece. Aunque sus causas exactas aún se desconocen, se sabe que intervienen factores inmunológicos, genéticos y ambientales. El diagnóstico temprano es clave para acceder a tratamientos personalizados, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Por eso, esta campaña busca acercar la atención gratuita a quienes presentan síntomas, dejaron de tratarse o no están conformes con su tratamiento actual.

En resumen, la campaña ofrece una oportunidad única para que la población acceda a consultas gratuitas con especialistas, detecte la enfermedad a tiempo y evite secuelas a largo plazo. Para participar, solo es necesario solicitar el turno entre el 11 y el 17 de agosto a través de la web o por teléfono. Esta acción, impulsada por SAR, SOARPSO y AEPSO, representa un paso fundamental hacia una mayor concientización y control de la enfermedad psoriásica en todo el país.