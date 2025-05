Por qué hay niños que siempre tienen piojos y otros no

Con la vuelta a la escuela, u otras actividades, llega la temporada de piojos, la pesadilla de muchos padres y madres que cada año tienen que luchar contra estos insectos desprovistos de alas y que viven en el cuello cabelludo de nuestros hijos. Aunque no transmiten ninguna enfermedad, estos bichitos pueden provocar picores muy molestas y desagradables. Hay diferentes tipos de piojos: los del cuerpo (Pediculus corporis), los piojos de la cabeza (Pediculus capitis) y los del pubis (Pediculus pubis).

El contagio por piojos suele afectar a niños y niñas en edad escolar y a sus respectivas familias. No importa si el cabello está limpio o sucio ni si eres rico o pobre. El piojo no entiende de clases. Tampoco tiene nada que ver el tipo de cabello, ya sea rubio, canoso, moreno, fino o grueso. Los piojos van a todas las cabezas para alimentarse de nuestra sangre, un factor determinante a la hora de entender porqué hay niños más propensos a coger piojos que otros.

Los piojos prefieren la "sangre dulce" de los más pequeños

En general, los más pequeños son los más propensos en contagiarse de piojos por el simple hecho de que están más en contacto entre ellos, ya sea por el tipo de actividades que hacen o porque tienden compartir el peine, la gorra o las diademas. La supervivencia de piojo fuera del cuerpo humano es muy corta, no más de dos días, ya que necesitan ingerir sangre muy frecuentemente. Miden unos 3 milímetros y se mueven con rapidez por los cabellos, sobre todo cuando están secos. A diferencia de lo que muchos creéis, los piojos ni vuelan ni saltan, caminan por cabello y por el cuero cabelludo.

Manuel Martín, delegado de AMG Piojillos, un centro especializado en eliminar piojos, comenta que la propensión a coger piojos y su reproducción tiene que ver con el PH. "Cuanto más alcalino (dulce) sea el PH, más rápida será la propagación de los piojos", comenta Martín. Una lógica que también se aplica en los mosquitos, de hecho, Manuel explica que las personas que son propensas a las picaduras de mosquitos, también lo son a coger piojos. Luego también hay otros factores que aumentan la probabilidad de contagio, como la temperatura corporal caliente. Por eso, tal y como asegura Martín, la temporada fuerte de los piojos es en verano, cuando hace más calor, aunque las altas temperaturas de las calefacciones en invierno han provocado un aumento de su presencia en épocas de más frío.

El PH tampoco es el mismo cuando somos pequeños que cuando somo mayores. Los niños suelen tener un PH más alcalino que los adultos. Por eso tienden a ir a las cabezas de los niños. Sin embargo, eso no quiere decir que los adultos no puedan coger piojos, al contrario, normalmente cuando un niño se contagia de piojos, infestado a toda la familia.

¿Cuánto tarda el piojo en manifestarse?

"El piojo joven o ninfa tarda unos 7-10 días en convertirse en adulto, aparearse y poner huevos", asegura Martín. Los huevos, de color blancos, se pueden confundir con la caspa y pueden permanecer más de dos semanas en el cabello. Uno de los trucos para averiguar si se trata de liendres o caspa es mirar si está pegado al cabello, si es así, se trata de un huevo de piojo. Suelen detectarse sobre todo detrás de las orejas y en la nuca. La vida media de un piojo es de unos 30 días y un piojo hembra puede poner entre 80 y 100 huevos en ese período de tiempo.

La mejor manera de comprobar si tienes piojos o no es un peinar de manera exhaustiva el cabello mojado con un peine especial (con muchas púas y juntas), una buena luz y un fondo blanco, con una toalla sobre los hombros, por ejemplo.

¿Qué tratamientos funcionan contra los piojos?

Hoy en día existen muchísimos tratamientos en el mercado que ayudan a eliminar definitivamente los piojos. Desde productos químicos a remedios naturales tradicionales como cubrir el pelo de vinagre o alcohol 100% durante un buen rato. Sin embargo, según comenta Martín, el tratamiento más adecuado es acudir a un centro especialista en la eliminación de piojos, ya que el abuso de lociones, champús y cremas ha causado que el piojo se vuelva inmune a este tipo de productos. "El 95% de los pacientes acuden a nosotros porque no les ha funcionado el producto de turno de la farmacia", dice Manuel.

Sobre los tratamientos caseros, Martín explica que no son del todo fiables, ya que no eliminan definitivamente al bicho. "Muchos padres vienen a nuestro centro frustrados porque semana sí semana también, aplican el mismo método a su hijo o hija sin obtener resultados", dice Manuel. "Creo que la gente no le da la importancia que tiene. Igual que acuden al dentista cuando les duele una muela, también deben acudir a un centro especializado cuando tienen piojos", termina.