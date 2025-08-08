En el marco del escándalo relacionado con presuntas irregularidades en el examen de residencias médicas, se ha sumado un nuevo episodio que ha llamado la atención de la comunidad sanitaria y de la opinión pública en general. Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que de los 117 profesionales que presentaron nuevamente su examen el pasado jueves, “ninguno de ellos pudo revalidar su nota”. Esta afirmación se produce tras la identificación de inconsistencias en la evaluación original, realizada el 1° de julio, por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

El anuncio de los resultados de esta segunda oportunidad está programado para las 14 horas, aunque la gravedad de la situación ya ha sido evidenciada por las declaraciones del vocero. Adorni calificó de “absolutamente escandalosa” la discrepancia entre las calificaciones obtenidas en la primera evaluación y las que los aspirantes lograron en el segundo intento. Esta situación pone de manifiesto la magnitud de las irregularidades detectadas, las cuales confirman las sospechas iniciales del Ministerio de Salud. Un aspecto relevante de este episodio es el impacto que ha tenido sobre los profesionales extranjeros.

De un total de 141 aspirantes convocados para revalidar su nota, solo 117 se presentaron a la prueba. De estos, 109 son extranjeros, lo que plantea interrogantes sobre la competencia de ciertos candidatos que habían obtenido calificaciones elevadas en la primera instancia del examen. Este dato ha suscitado inquietudes en torno a la selección y el mérito de los aspirantes que buscan acceder a posiciones en el sistema de salud argentino. Desde el gobierno, se ha mantenido una postura firme ante esta situación.

Adorni enfatizó que los acontecimientos recientes “no hacen más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”. En este contexto, se subraya la importancia de la transparencia y la rigurosidad en el sector de la salud, donde la vida de las personas puede estar en riesgo. La administración actual sostiene que es fundamental adherirse a estos principios, especialmente en un ámbito tan crítico como el de la atención médica.

A medida que se avanza en la investigación de estas irregularidades, se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad del proceso de selección de los profesionales de la salud, lo cual es esencial para mantener la confianza en el sistema sanitario del país.