Se concretó un nuevo operativo de traslado aéreo sanitario para asistir a dos personas

Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, el sistema provincial concretó un nuevo operativo de traslado aéreo sanitario, destinado a garantizar la atención de pacientes que requerían servicios de mayor complejidad.

En primera instancia, una mujer de 48 años, internada en el Hospital Eva Perón con diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico izquierdo, fue derivada a un centro especializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La directora del hospital, doctora Patricia Villagra, precisó que la paciente viajó compensada y con estabilidad hemodinámica para su atención por equipos de neurología y enfermedades cardiovasculares.

Posteriormente, la aeronave provincial se dirigió a la provincia de Santa Cruz para trasladar a un hombre de 64 años, internado en el Hospital Regional de Río Gallegos, quien sufrió una descompensación de su patología de base (cáncer de colon). A su arribo a Tucumán, el paciente fue derivado al Hospital Ángel C. Padilla para recibir el tratamiento correspondiente.

El operativo fue organizado por la Dirección de Aeronáutica, que dispuso la labor de los comandantes Efraín Leccesse y José Luis Bustos. Asimismo, la directora general de Gestión Sanitaria, doctora Dive Mohamed, resaltó la articulación de los equipos médicos y técnicos que hicieron posible la asistencia. /MSPT