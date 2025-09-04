Se realizó la entrega simbólica de cinco ecógrafos de última generación en la Maternidad

En un acto cargado de compromiso y esperanza, el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, realizó la entrega simbólica de cinco ecógrafos de última generación en la Maternidad, en el marco del lanzamiento de la red materno fetal. El gobernador Osvaldo Jaldo acompaña esta iniciativa que marca un nuevo avance para el sistema sanitario provincial.

El ministro destacó que estos equipos de vanguardia se distribuirán en efectores de primer nivel de atención, entre ellos los hospitales de La Cocha, San Pablo y Lules, con el objetivo de acercar la tecnología diagnóstica a las mujeres embarazadas en sus propios lugares de residencia. “Se trata de ecógrafos de la mejor tecnología a nivel mundial, lo que permitirá que el diagnóstico se haga donde está la mujer y su bebé por nacer. Asumimos este compromiso con mucho orgullo y con la responsabilidad de seguir siendo un faro en la salud materno-fetal en la Argentina”, afirmó Medina Ruiz.

Uno de los efectores beneficiados fue el Hospital Regional de Monteros. Su director, el doctor Ariel Juárez, expresó: “Nuestro hospital se suma a esta red que busca fortalecer la atención materno-fetal en toda la provincia. El nuevo ecógrafo de alta resolución permitirá detectar con precisión estructuras delicadas del feto durante la gestación, evaluando riesgos y previniendo complicaciones tanto para la madre como para el niño”.

Juárez remarcó además el acompañamiento del Gobierno provincial: “El gobernador nos transmitió la tranquilidad de que el sistema de salud contará con todo lo necesario para sostener su estructura y crecer de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Estamos muy agradecidos al ministro y al gobernador por esta gran noticia”.

Con esta entrega, la provincia de Tucumán reafirma su compromiso con el cuidado de la salud materno-infantil, incorporando tecnología de vanguardia que fortalece la equidad y la accesibilidad en cada rincón del territorio. /MSPT