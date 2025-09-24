En la jornada de este miércoles se concretó un operativo de traslado sanitario aéreo que permitió el regreso a la provincia de Tucumán de una paciente de 35 años que se encontraba en la provincia de Córdoba. La mujer, con diagnóstico de hematoma intraparenquimatoso, fue derivada en carácter de Medevac y recibió asistencia permanente durante el vuelo.

Durante el traslado la paciente se mostró lúcida y respondió a órdenes simples. Llegó con traqueotomía y requirió oxígeno a bajo flujo. Permaneció con vía central permeable, sonda nasogástrica y sonda vesical, bajo monitoreo cardiaco y control constante de la saturación, registrando parámetros estables de acuerdo con la complejidad de su cuadro clínico.

El operativo contó con la asistencia médica de la doctora Patricia Villagra, el doctor Santiago Durando y la licenciada Ayelén Ángelo. La aeronave fue conducida por los pilotos Efraín Leccese y Eduardo Pastor.

A su arribo, la paciente ingresó por guardia al Hospital Ángel C. Padilla, donde fue alojada en una cama de Terapia Intensiva 2, garantizándose su inmediata atención especializada.

Acciones como esta ratifican el compromiso del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y del ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, de brindar respuestas oportunas y seguras ante situaciones críticas, priorizando la vida de los tucumanos y el acceso equitativo a la salud.