Tucumán, ejemplo nacional en donación de órganos: estadísticas 2025

En un gesto que trasciende las estadísticas, Tucumán se posiciona como una provincia referente en donación de órganos: con 25,7 donantes por millón de habitantes supera ampliamente la media nacional. Este logro, reconocido incluso en el Senado de la Nación, pone de manifiesto un entramado institucional y humano cuyo objetivo primordial es salvar vidas y elevar la calidad de la atención médica.

Desde el Hospital Padilla, el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, celebró el desempeño del equipo: “Este posicionamiento habla de un trabajo en equipo de este efector, que logra a diario conseguir que una persona, que ya no tiene la posibilidad de seguir viviendo, con el acto altruista de la donación de órganos, otra persona pueda salvar su vida, sin importar en qué parte del país resida”. Con estas palabras destacó el valor ético de la donación y su impacto más allá de las fronteras provinciales.

Las cifras, añadió el ministro, esconden historias concretas: 124 argentinos recibieron un trasplante gracias a la generosidad de donantes tucumanos. Según Medina Ruiz, ese resultado es fruto del compromiso del recurso humano, del apoyo institucional del Hospital Padilla y de una política provincial sostenida en el tiempo que prioriza la salud pública y la donación de órganos, una política impulsada por el gobernador, contador Osvaldo Jaldo.

En lo que va del año, el Hospital Padilla registró 16 trasplantes, entre riñón y córnea, con indicadores de sobrevida del injerto y del paciente por encima de la media nacional. Este desempeño pone de relieve no solo el volumen de intervenciones, sino también la calidad y los resultados clínicos alcanzados por los equipos asistenciales.

El reconocimiento nacional alcanzado por profesionales del hospital refuerza esa percepción. El doctor Santiago Villavicencio, jefe del Departamento de Procuración y Trasplante, fue distinguido en el Senado de la Nación, distinción que, según las autoridades, proyecta a Tucumán tanto en cantidad de pacientes atendidos como en la excelencia de la atención.

Villavicencio describió ese éxito como el producto de múltiples factores: el compromiso del personal, el respaldo ministerial y el apoyo del gobierno provincial. Subrayó además la complejidad logística inherente al proceso de donación y trasplante: “Uno ve una cara visible o un proceso como número, pero detrás hay un montón de gente. Los operativos pueden durar muchas horas y requieren la colaboración de diversas áreas del hospital para garantizar que todo el proceso se complete con éxito”, explicó.

El liderazgo que demuestra Tucumán en esta materia, concluyó Villavicencio, no solo genera orgullo institucional, sino que evidencia cómo la solidaridad y el trabajo conjunto pueden transformar realidades y ofrecer una segunda oportunidad de vida a quienes la necesitan. En ese cruce entre política pública, esfuerzo profesional y altruismo ciudadano se sostiene la posibilidad de ampliar aún más el impacto de la donación de órganos en la provincia y el país.