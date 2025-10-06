Tucumán acumula 14 semanas consecutivas sin casos de dengue

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz y con el acompañamiento del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, continúa fortaleciendo las políticas sanitarias provinciales mediante la realización de una nueva sala de situación en el Hospital de Niños, donde se evaluó la situación epidemiológica actual de Tucumán, la región y el país.

Durante el encuentro, el titular de la cartera sanitaria destacó que la provincia mantiene una situación controlada y estable, con 14 semanas consecutivas sin casos de dengue, lo que demuestra la efectividad del trabajo preventivo y de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener las medidas de cuidado ante la circulación del virus en otras provincias y países limítrofes.

“Debemos seguir eliminando todo recipiente que pueda acumular agua. Es suficiente con que una persona infectada llegue desde otra provincia para que los mosquitos locales propaguen la enfermedad”, explicó el ministro Medina Ruiz, al tiempo que recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación, incluida la segunda dosis contra el dengue.

Asimismo, señaló que las enfermedades respiratorias se encuentran en niveles bajos, con una meseta estable de bronquiolitis y un marcado descenso en los casos de gripe, neumonía y COVID-19. En ese sentido, insistió en la vacunación de embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación contra el virus sincicial respiratorio, una medida clave para la protección de los recién nacidos.

En relación con el aumento de las temperaturas, el ministro recomendó mantener una buena hidratación, evitar la actividad física durante las horas de mayor calor y realizar controles médicos antes de iniciar ejercicios intensos, especialmente en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o enfermedades renales.

Por su parte, la directora de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo, remarcó que, pese a la ausencia de casos de dengue en la temporada actual, Tucumán sostiene una vigilancia activa en todo el territorio provincial. “La constante movilidad de personas entre países hace necesario actualizar permanentemente la información sobre enfermedades como el dengue y el sarampión. La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta”, indicó.

El Ministerio de Salud Pública reafirma su compromiso con la salud de los tucumanos mediante acciones continuas de vigilancia, prevención y promoción, garantizando una respuesta sanitaria oportuna y coordinada frente a cualquier eventualidad epidemiológica. /MSPT