Tucumán acumula más de 70 días sin dengue

En una nueva reunión de la Sala de Situación, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, informó que la provincia ya lleva más de 70 días sin casos de dengue, un dato alentador que marca una diferencia con el resto de la región, donde la enfermedad continúa registrándose.

“Es una muy buena noticia para Tucumán, aunque no debemos bajar la guardia. Con la llegada de temperaturas más cálidas, debemos seguir cuidándonos, eliminando cacharros que acumulen agua en los hogares y consultando precozmente si presentamos fiebre, especialmente después de un viaje”, señaló Medina Ruiz, destacando que estas acciones forman parte de la política sanitaria que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, de estar cerca de la comunidad con medidas preventivas y de control.

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, la cartera sanitaria llevará adelante actividades de concientización en distintos puntos de la provincia para reforzar el compromiso ciudadano en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti.

Durante la presentación también se informó sobre otros indicadores epidemiológicos:

Bronquiolitis: en descenso, con alrededor de 200 casos semanales, lo que representa menos niños enfermos y menor riesgo en los menores de dos años. Medina Ruiz recordó la importancia de la vacunación a embarazadas entre las 32 y 36 semanas para proteger a los recién nacidos.

Influenza: los casos se mantienen dentro de los valores esperados para la temporada, con tendencia a la baja. Se recomienda que las personas que aún no recibieron la vacuna antigripal se inmunicen, ya que el virus circula todo el año.

COVID-19: los casos son muy pocos y con baja proporción de positivos, reflejo del trabajo sostenido de prevención y control en la provincia.

Con relación a la vigilancia regional, se compartieron los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre fiebre de Oropouche, con más de 12.000 casos notificados en 11 países de la región en lo que va del 2025, principalmente en Brasil. Argentina, hasta la fecha, no registra casos.

El ministro remarcó que la salud pública provincial seguirá trabajando con firmeza en la vigilancia epidemiológica y en la promoción de hábitos saludables, en cumplimiento de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de proteger a la comunidad y garantizar acceso a la salud para todos los tucumanos. /MSPT