Tucumán acumula once semanas consecutivas sin casos de dengue

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, presentó una nueva sala de situación en la provincia de Tucumán, donde se expusieron los datos actualizados de la región, del país y de la provincia. La evaluación mostró una situación epidemiológica estable que permite planificar y sostener medidas preventivas.

En la oportunidad, el ministro de Salud explicó que la provincia atraviesa once semanas consecutivas sin casos de dengue. “Estamos en una situación estable, a pesar de que en la región hay circulación de la enfermedad. En Formosa se confirmaron casos autóctonos y en la Ciudad de Buenos Aires casos importados. Sin embargo, en Tucumán llevamos otra semana más sin dengue, lo que demuestra que la enfermedad no es endémica en nuestra provincia”, sostuvo.

Además, Medina Ruiz se refirió a la bronquiolitis y señaló que los casos se mantienen en niveles bajos, con alrededor de 200 notificaciones semanales. En ese sentido, destacó la importancia de la vacunación en embarazadas: “Pedimos que las mamás se vacunen entre las 32 y 36 semanas contra el virus sincitial respiratorio. Esto nos ha permitido reducir el número de recién nacidos internados, ya que la inmunidad se transmite a través de la placenta y se prolonga mediante la lactancia materna”.

En relación con la gripe, el titular de la cartera sanitaria indicó que la curva de contagios continúa en descenso, aunque recordó que el virus sigue circulando. “Seguimos insistiendo en la importancia de vacunarse, porque aún hay posibilidades de contagio debido a los cambios de clima”, afirmó.

El ministro también hizo hincapié en las medidas preventivas contra el dengue y llamó a la comunidad a extremar los cuidados en sus hogares. “Hoy pedimos que, en esta época en la que habrá calor y lluvias, tengamos la precaución de no dejar recipientes que puedan transformarse en criaderos de mosquitos. Si ingresa una persona con dengue y hay mosquitos en las casas, se pueden generar brotes epidémicos”, advirtió.

En la jornada también expuso Rita Ivanovich, quien presentó la actualización de la situación del dengue en el país. Según detalló, en la actual temporada se notificaron cinco casos positivos: dos autóctonos en Formosa, uno en investigación en la provincia de Buenos Aires y dos importados en la Ciudad de Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Brasil y Sri Lanka.

Finalmente, Medina Ruiz recordó que el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, continuará con la vigilancia epidemiológica activa, los operativos de control vectorial y las acciones de concientización en toda la provincia, manteniendo así el compromiso con la salud de la comunidad.

Participaron también la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul, subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, directora del PRIS, Noellia Bottone, directora de Fiscalización Sanitaria, doctora Verónica Coccioli, directora de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo, referente de auditoria médica, farmacéutica, Gabriela Policelli, miembro del programa Sumar Más, ingeniera Silvina Naidicz, miembro del programa Sumar Más, doctora Verónica Rubatti. /MSPT