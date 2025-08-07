Un niño tucumano fue derivado al Hospital Garrahan por un diagnóstico complejo

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, llevó adelante una nueva evacuación sanitaria aérea para garantizar atención de alta complejidad a un niño de 10 años. La derivación fue posible gracias a la articulación entre distintos sectores del sistema de salud y el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

El pequeño paciente, que se encontraba internado en el Hospital del Niño Jesús con diagnóstico de tumor de ganglios, fue derivado al Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, donde continuará con su tratamiento en una institución de mayor complejidad.

La evacuación aérea se realizó en las últimas horas con un equipo especializado conformado por la doctora Patricia Villagra y los enfermeros Juan Heredia y Guadalupe Núñez. Desde la Dirección Provincial de Aeronáutica participaron el comandante Efraín Leccese y el copiloto José Bustos, quienes concretaron el traslado de manera segura y eficiente.

«El paciente viajó estable, con buenos parámetros. Su presión arterial se mantuvo dentro de los valores normales para su edad, a pesar de su diagnóstico de base», explic�� la doctora Villagra, responsable médica del operativo.

Asimismo, desde la División de Servicio Social del Ministerio de Salud se estableció contacto con el área homónima de la Representación Oficial del Gobierno de Tucumán en la Capital Federal. Esta coordinación tiene como objetivo dar seguimiento al caso, facilitar el acompañamiento del paciente y su familia, y gestionar alojamiento en caso de ser necesario.

Este nuevo operativo refleja el compromiso permanente del sistema de salud provincial por garantizar la continuidad del cuidado integral de los pacientes, priorizando siempre su bienestar y acceso a servicios especializados cuando la situación clínica lo requiere. /MSPT