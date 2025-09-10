Una niña de nueve años permanece internada en estado grave en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán tras un intento de suicidio, según informó la familia. Su madre aseguró que su hija venía siendo víctima de acoso escolar por parte de tres compañeras de la Escuela Roca, donde habría recibido empujones, golpes y comentarios discriminatorios.

Según el relato familiar, el clima en el aula empeoró luego de un conflicto con la directora y la docente. Los allegados creen que ese hostigamiento fue el factor que precipitó la decisión de la niña.

La menor fue hallada por su hermana, que dio aviso a la familia; el servicio de emergencias 107 intervino, la reanimó y la trasladó al Hospital Avellaneda. Allí la internaron con condiciones que mantienen su cuadro como de gravedad mientras continúa la atención médica especializada.

En la mañana de hoy, padres y madres de alumnos de la Escuela Roca se concentraron frente a la institución en señal de protesta, y sostuvieron en declaraciones al móvil de Los Primeros advirtieron que la niña no recibió la contención adecuada por parte de las autoridades ante alertas previas sobre riesgo suicida.

Reclamaron respuestas institucionales y protocolos de actuación claros para prevenir y abordar situaciones de violencia y malestar emocional entre los estudiantes. Las autoridades educativas locales y la escuela aún no brindaron una versión oficial completa sobre los hechos ni confirmaron medidas disciplinarias.