Yoga al aire libre: sentirse bien y conectar con la naturaleza

El yoga es una disciplina milenaria, reconocida por su increíble poder de conectar la mente y el cuerpo para alcanzar un equilibrio máximo.

Cuando esta práctica se realiza al aire libre, sus beneficios se multiplican. La conexión con la naturaleza, combinada con las posturas revitalizantes, logra mejorar la flexibilidad y la fuerza del cuerpo, así como la estabilidad mental y el estado de ánimo.

Beneficios del yoga al aire libre para la salud física y mental

Practicar yoga en un espacio abierto puede brindarte grandes beneficios que te harán sentir saludable, lleno de bienestar y con extra energía.

Exposición a la vitamina D

El yoga al aire libre proporciona una forma natural y efectiva de obtener vitamina D a través de la exposición solar, la cual permite la síntesis natural de este importante nutriente en la piel para fortalecer los huesos y el sistema inmunitario.

Mejora la resistencia y la flexibilidad

Practicar yoga en medio de la naturaleza es una excelente forma de trabajar las diferentes partes del cuerpo; al presentarse variaciones en el terreno natural, los músculos se desafían de manera única, lo que ayuda a fortalecerlos y mejorar su flexibilidad en cada postura.

Ayuda a tener un corazón sano

Este eficaz ejercicio al aire libre es una excelente actividad física para mejorar la salud cardiovascular.

La respiración profunda, junto con las posturas fluidas y sincronizadas, es una gran forma de estimular la circulación sanguínea, fortalecer el corazón y mejorar la resistencia cardiovascular.

Reduce el estrés

Estar en contacto con la naturaleza durante la práctica de yoga reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, por lo que este ejercicio es muy recomendado para relajar la mente y mejorar el estado de ánimo.

Aumento de la concentración

Conectar con la naturaleza a través del yoga permite que la mente eleve su capacidad de concentración y enfoque durante la práctica.

5 posturas de yoga para practicar al aire libre

Ahora que conoces los beneficios que tiene practicar constantemente yoga al aire libre, date la oportunidad de integrar esta actividad en tu rutina saludable. Si eres principiante, te recomendamos que inicies con estas sencillas posturas que te permitirán activar tu cuerpo, mejorar tu salud mental y disfrutar de las maravillas de la naturaleza.

Saludo al sol

Para llevar a cabo esta postura deberás elevar los brazos hacia el cielo, estirar la columna y exhalar mientras te inclinas hacia adelante.

Perro boca abajo

Inicia la postura colocando los pies separados a la anchura de la cadera; inhala profundamente y sube los brazos; después, baja el torso hasta plantar las manos en el suelo. Desde esta posición, levanta las caderas hacia arriba, estirando los brazos y las piernas.

Cobra

Realiza esta posición acostándote boca abajo en el suelo con las manos a la altura de los hombros. Inhala profundo y eleva el torso, estirando la columna y manteniendo siempre las caderas en el suelo.

Árbol

Comienza esta postura buscando una superficie firme y nivelada. Coloca el pie derecho en la pierna izquierda, a la altura del muslo, y gira la rodilla derecha hasta que esté paralela a tu hombro derecho, procurando mantener siempre el equilibrio. Levanta los brazos sobre la cabeza con las palmas de las manos juntas y estira tu cuerpo.

Guerrero I

Para realizar correctamente esta posición, lo primero que debes hacer es dar un paso largo hacia adelante con una pierna y girar la otra hacia afuera. Enseguida, abre los brazos y estíralos hasta tenerlos en línea recta a la altura de los hombros.

Realizar estas posturas con la técnica adecuada no solo te brindará beneficios físicos, sino que también elevará tu experiencia con la naturaleza. Si tienes oportunidad, practica las posturas bajo la asesoría de un maestro yogui.

Anímate a poner en práctica el yoga al aire libre y descubre una puerta hacia el bienestar integral, donde la naturaleza se convierte en tu aliada en el camino hacia una vida más saludable y equilibrada.