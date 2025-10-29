¿El negocio de los smartphones aún tiene espacio para las sorpresas? El Redmagic 11 Pro que será anunciado la próxima semana, responde afirmativamente a este interrogante.

¿Cuál es su innovación? Es el primer teléfono con “cañerías” y agua corriendo en su interior. En términos técnicos, es un celular con refrigeración líquida activa, una característica relevante para el uso intensivo, por ejemplo para jugar videogames.

Redmagic 11 Pro, el primer celular con refrigeración líquida activa

El fabricante chino presume que este modelo es el primer smartphone del mundo con refrigeración líquida. AquaCore, así llama la marca a ese sistema, básicamente sirve para enfriar a los componentes del teléfono que generan calor cuando se los exige.

Los métodos de refrigeración en los teléfonos no son precisamente una novedad. Varios modelos con Android tienen esa capacidad, con una cámara de vapor pasiva que se vale de un circuito cerrado para generar enfriamiento sin la necesidad elementos adicionales, como bombas o ventiladores.

El aspecto diferencial del Redmagic 11 Pro es, como señalamos, la refrigeración líquida activa. En este caso, se emplea una pequeña bomba cerámica que impulsa el líquido refrigerante a través del smartphone. Siguiendo a The Verge, es la primera vez que un celular tiene esta característica, sin contar un modelo que la marca OnePlus mostró en el 2023 como un prototipo, que no se lanzó comercialmente.

Un detalle: el método es conocido en las computadoras gamer.

Tal como vemos en el material audiovisual que divulga Redmagic, el sistema de refrigeración es protagonista, también, en el diseño del teléfono. En la cara posterior encontramos un anillo translúcido, que permite ver al líquido refrigerante en movimiento, haciendo su trabajo.

Más especificaciones del Redmagic 11 Pro

Con refrigeración líquida activa, este es un teléfono especialmente diseñado para gamers. Su ficha técnica también apunta a ese público.

Tiene un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente de Qualcomm.

Su pantalla tiene una tasa de refresco por encima de la media, de 144Hz. El refresh rate es la cantidad de veces que el display actualiza el número de imágenes por segundo. Cuanto mayor es la cifra, más alta es la calidad y la fluidez, y mejores las animaciones y las transiciones. Actualmente, los smartphones de alta gama tiene 120Hz.

El fabricante adelantó que la batería del 11 Pro es de 7,500mAh.

El Redmagic 11 Pro será anunciado oficialmente el próximo 3 de noviembre. En la ocasión, también sabremos cuáles son los planes de lanzamiento del fabricante —en qué mercados se lanzará este modelo—, además del precio de venta.