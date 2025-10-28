A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de celulares Android y iPhone, debido a que estos dispositivos no cumplirán con los requisitos mínimos de seguridad y software que establece la plataforma, propiedad de Meta Platforms.

La decisión afecta principalmente a equipos antiguos, cuyos fabricantes han dejado de actualizar sus sistemas operativos, lo que limita la posibilidad de acceder a las funciones más recientes y actualizar parches críticos de seguridad.

Lista de teléfonos que perderán soporte de WhatsApp

Desde el 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en todos los dispositivos que operen con Android 5.0 o ediciones anteriores, y en aquellos iPhones que utilicen iOS 15.1 o previos. A quienes posean equipos capaces de instalar una versión superior del sistema operativo se les recomienda actualizar lo antes posible, pues esto permitirá mantener el acceso a la plataforma sin inconvenientes.

Para modelos cuyo hardware impide cualquier tipo de actualización, la única alternativa será transferir la cuenta de WhatsApp a un dispositivo más moderno. No se producirá un bloqueo inmediato, pero la app dejará de recibir actualizaciones y se incrementarán los riesgos de pérdida de información o vulneraciones de privacidad.

Principales modelos que quedarán fuera para Android

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Huawei: Ascend Mate 2

HTC: One M8

Principales modelos afectados en iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Por qué deja de funcionar la app en ciertos dispositivos

El corte de soporte por parte de WhatsApp forma parte de una estrategia para mantener estándares robustos en privacidad y garantizar la correcta protección de la información de sus miles de millones de usuarios.

La compañía implementa nuevas funcionalidades de manera regular y, para ello, exige que el hardware y el software se adapten a esos cambios. Aquellos teléfonos móviles que no logran actualizar sus sistemas ya no podrán utilizar la aplicación líder en mensajería instantánea.

La medida impactará particularmente en dispositivos con más de diez años desde su lanzamiento o que no han recibido actualizaciones recientes de manos de los propios fabricantes. El uso de software obsoleto no solo afecta la experiencia y el acceso a las novedades de WhatsApp, sino que expone a los usuarios a posibles fallas de seguridad, incrementando el riesgo de ataques y brechas de privacidad.

Según los criterios de la empresa, la decisión de interrumpir el soporte no es consecuencia de defectos del dispositivo en sí, sino de una política para resguardar la infraestructura digital de toda la comunidad global.

Esta suspensión del servicio se realizará de manera progresiva. Inicialmente, los dueños de los celulares afectados notarán problemas como errores al enviar mensajes, dificultades para acceder a chats y un rendimiento deficiente. En la fase final, la app dejará de estar disponible por completo en esos terminales.

Recomendaciones para evitar la pérdida de datos

Quienes posean alguno de los teléfonos incluidos en la lista pueden tomar ciertas precauciones para evitar la interrupción abrupta del servicio y la pérdida de sus archivos y conversaciones. El primer paso es verificar la versión actual del sistema operativo instalada en el equipo. Si existe la posibilidad de actualizarlo a una edición compatible, es fundamental realizar ese proceso y así mantener el acceso a WhatsApp.

En los casos en que el hardware no permita avanzar en actualizaciones, la sugerencia es migrar la cuenta de WhatsApp a un móvil más reciente. Previo a ese proceso, es necesario realizar una copia de seguridad manual de los chats y archivos relevantes, guardando los datos en la nube a través de Google Drive o iCloud, según corresponda al sistema utilizado.

Adoptar estas recomendaciones asegura la conservación de la información personal y el acceso a una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel global.