Con IA y más rendimiento: ¿cómo sería la próxima PlayStation 6?

Aunque el lanzamiento del PlayStation 6 aún no es oficial y se espera que ocurra dentro de un par de años, ya circulan varios rumores sobre cómo sería esta nueva generación de consolas de videojuegos.

Según una filtración realizada por el canal de YouTube Moore’s Law is Dead, en un video donde se repasaron varios detalles provenientes de documentos de AMD —proveedor de procesadores—, Sony mejoraría el consumo energético de la consola y mantendría el precio en 499 dólares, tal como en generaciones anteriores.

El video también revela que el PlayStation 6 tendría un rendimiento tres veces superior en renderizado 3D en comparación con la PS5 original, y aproximadamente el doble frente a la PS5 Pro. Asimismo, incorporaría funciones con IA.

Qué más se sabe de la próxima consola de videojuegos de Sony

Además del esperado lanzamiento del PlayStation 6, comienzan a surgir detalles sobre un segundo dispositivo que podría acompañar esta nueva generación: una consola portátil desarrollada por Sony.

Según el filtrador del canal Moore’s Law is Dead, la firma nipona estaría trabajando en una portátil de alto rendimiento que sería presentada junto a la PS6.

Los rumores apuntan a que este dispositivo contaría con pantalla táctil, vibración háptica y especificaciones superiores a las del ROG Ally X, la potente consola portátil de Microsoft.

Un reporte de Bloomberg refuerza esta información y añade un dato clave: a diferencia de propuestas anteriores como el PlayStation Portal, esta nueva portátil permitiría jugar títulos directamente desde el dispositivo, sin necesidad de estar vinculada a una consola de sobremesa.

Esto la posicionaría como una verdadera consola independiente, capaz de competir con los modelos más avanzados del mercado.

Aunque Sony no ha confirmado oficialmente estos lanzamientos, las filtraciones y reportes consolidan la expectativa respecto a esas consolas.

Cómo es el PlayStation 5 Pro

La PlayStation 5 Pro fue lanzada oficialmente el 7 de noviembre de 2024, con un precio inicial de 699,99 dólares en Estados Unidos y 799 euros en Europa.

Este modelo no incluye unidad de disco ni base vertical, accesorios que se venden por separado y que pueden elevar el costo total hasta cerca de 1.000 euros en algunos mercados.

En términos de potencia, la PS5 Pro incorpora una GPU hasta un 45% más rápida que la del modelo estándar, alcanzando un estimado de 33,5 TFLOPS. Además, ofrece un rendimiento en ray tracing entre dos y tres veces superior, lo que se traduce en mejoras visuales significativas.

La CPU mantiene la arquitectura AMD Zen 2 de ocho núcleos, pero suma un modo de alta frecuencia que incrementa su velocidad hasta los 3,85 GHz, un aumento del 10 % respecto al modelo base. Esta mejora, sin embargo, conlleva una ligera disminución de alrededor del 1% en la frecuencia de la GPU.

En cuanto a memoria, la consola incorpora 16 GB de GDDR6 acompañados por 2 GB adicionales de DDR5, lo que mejora la eficiencia del sistema.

Asimismo, presenta un aumento del 28% en el ancho de banda de memoria, alcanzando los 576 GB/s. Por último, incluye un SSD interno de 2 TB, ideal para almacenar juegos de gran tamaño sin necesidad inmediata de expansión externa.

Cómo es la Nintendo Switch 2

La expectativa en torno a la PlayStation 6 ha aumentado, en parte, por el reciente lanzamiento de la Nintendo Switch 2, que vendió más de 3,5 millones de unidades en todo el mundo en los días posteriores a su estreno, el pasado 5 de junio de 2025.

Con esta cifra, se convirtió en la consola de videojuegos de Nintendo con el lanzamiento más exitoso en la historia de la compañía, según confirmó la propia firma japonesa.

“Los fanáticos de todo el mundo están demostrando su entusiasmo por la Nintendo Switch 2 como una forma mejorada de jugar tanto en casa como fuera de ella”, afirmó Doug Bowser, presidente y director de operaciones de Nintendo of America.

“Agradecemos esta respuesta y nos alegra ver cómo ya están disfrutando de la consola, mientras descubren nuevas funciones y juegos que reúnen a amigos y familiares de maneras distintas”, agregó.