Convertí tu celular en una herramienta ecológica: 4 apps recomendadas

Que la tecnología nos ayuda cada vez más es un hecho demostrado. Pero, además, podemos usar nuestros dispositivos móviles para ayudar un poquito más al planeta. ¿De qué manera? A través de estas 4 apps ecológicas que te ayudarán en tu día a día.

Vamos a mostrarte algunas de las aplicaciones más útiles en el sentido ecológico.

Apps ecológicas para cuidar el planeta

1. ¿Tus plantas no sobreviven en tu hogar? Usa Mis plantas y yo

Se instala un sensor en la planta y desde este te llegan al móvil avisos sobre las necesidades de ésta, como si debe ser regada, si necesita más sol o, por el contrario, más sombra.

2. Good Guide

Esta maravillosa aplicación es genial para saber si los productos que consumimos generan daño ambiental en su fabricación. Además, dicho daño lo valora del uno al diez. Pero eso no es todo: también informa sobre los procesos de elaboración, las condiciones en las que viven los animales de los que proceden, si en su fabricación contribuyen al proceso de cambio climático, etc. Información muy útil para el consumo de productos que preserven el medioambiente.

3. Guía del reciclaje

En numerosas ocasiones surgen dudas sobre dónde debemos tirar ciertos envases para reciclarlos correctamente. Por este motivo se creó esta aplicación, que resulta realmente útil. En ella te explican en qué contenedor debe ir cada residuo, incluye un buscador donde puedes introducir el envase que quieres reciclar y enumera los errores más usuales que se cometen cuando se tira la basura.

4. AllGreenup

¿Quieres saber si beneficias o perjudicas al medioambiente? Esta es tu aplicación. Una idea genial que consiste en hacer una medición de las acciones que realizamos diariamente y su impacto. Además, te da premios como descuentos o bonos en diversas actividades y distintos comercios si vas acumulando buenos actos verdes. También te ofrece trucos y consejos para aumentar la sostenibilidad dentro de casa.

Como puedes ver, cuidar del planeta a través de la tecnología es mucho más sencillo con estas 4 apps que te ayudarán en tu día a día.