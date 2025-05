Día Mundial de la Contraseña: 8 de cada 10 personas olvidan su clave

Cada primer jueves de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha creada para generar conciencia sobre la importancia de proteger nuestra información digital. Pero en 2025, con más de 100 contraseñas promedio por persona y un aumento sostenido en los ciberataques, la pregunta ya no es solo cómo crear claves más seguras, sino si realmente se necesitan seguir recordándolas.

Según datos de la billetera digital Dashlane, el 81% de las personas olvidó al menos una contraseña en el último año, y el 30% olvidó más de diez. Este tipo de situaciones, además de generar frustración, suelen derivar en prácticas inseguras como reutilizar contraseñas o escribirlas en papel. No es un problema menor: se estima que entre el 60% y el 80% de los hackeos ocurren por el uso de contraseñas débiles o comprometidas.

La memoria, una de las capacidades más complejas y asombrosas del cerebro humano, nos permite almacenar recuerdos, aprender continuamente y revivir momentos significativos. Sin embargo, los olvidos ocasionales, aunque comunes, suelen despertar inquietud, especialmente cuando interfieren con nuestra vida diaria. Por ende, identificar hasta qué punto estos olvidos son normales y cuándo podrían ser indicio de un problema mayor es clave para cuidar nuestra salud cognitiva y abordar posibles complicaciones antes de que se conviertan en algo más serio.

Al respecto de esto, el doctor Richard Restak, profesor clínico de neurología en la Universidad George Washington, reveló que muchos de los olvidos cotidianos que experimentamos son completamente normales. En diálogo con la cadena estadounidense CNBC, Restak ejemplificó: “Vas a un centro comercial a comprar algo en particular, entras, lo compras y, al salir, no recordás dónde estacionaste el auto”. Este tipo de lapsos, asegura, no deberían generar preocupación, ya que son parte de la vida diaria y no implican problemas cognitivos graves. Sin embargo, advirtió que olvidar detalles más significativos, como no recordar si llegaste al lugar en auto, colectivo o si alguien te llevó, podría ser señal de un problema más serio.

