El 81% de las empresas argentinas ya usa IA para potenciar procesos y contratar talento

El 81% de las empresas argentinas ya implementa inteligencia artificial en diferentes áreas de su negocio, y un 37% combina IA, automatización y big data para atraer talentos con perfiles diversos, según el Talent Trends Report 2025 de Randstad.

El informe también revela que el 33% de los líderes organizacionales ya utiliza estas tecnologías para personalizar la experiencia de los colaboradores, lo que marca un cambio significativo en la forma en que se gestiona el talento.

Además, el 46% de las compañías planea aumentar su inversión en investigación y desarrollo (I+D), mientras que otro 46% enfoca sus esfuerzos en fortalecer las competencias de su fuerza laboral.

La digitalización del trabajo avanza a gran velocidad en el país. Las empresas no solo automatizan tareas, sino que también utilizan la tecnología para ofrecer una experiencia laboral más personalizada y eficiente, adaptándose así a los desafíos del futuro.