Xbox ha confirmado que Indiana Jones and the Great Circle llegará a la Nintendo Switch 2. Un anuncio que hacer parte de la expansión que está teniendo la empresa de llevar sus juegos a más consolas.

Además, el desarrollo de Bethesda y MachineGames también confirmó nuevo contenido que ampliará la historia original con más misiones y nuevos escenarios.

Cuándo llega Indiana Jones a Switch 2

El anuncio se realizó durante el evento Opening Night Live de la Gamescom, donde Bethesda sorprendió presentando los avances de su próximo contenido descargable para Indiana Jones, si no también la adaptación oficial del juego para el sistema sucesor de Switch.

Según la información oficial, Indiana Jones and the Great Circle estará disponible en Nintendo Switch 2 en algún momento de 2026, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento.

Desde su debut original, Indiana Jones and the Great Circle ha destacado como una de las experiencias de acción y aventuras más recomendadas de la generación reciente.

La adaptación para Switch 2 será una versión nativa, desarrollada para aprovechar el avance de hardware de la consola, actualmente tan esperado tanto por los jugadores de Nintendo como por los seguidores de la saga de aventuras.

Cuál será el contenido nuevo de Indiana Jones

A la par del anuncio del lanzamiento en Switch 2, Bethesda y MachineGames presentaron el contenido descargable (DLC) La Orden de los Gigantes, que amplía notablemente la narrativa y las posibilidades de juego del título.

Este nuevo capítulo estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a partir del 4 de septiembre de 2025. Acerca de la disponibilidad de este DLC en la Switch 2, el estudio no ha precisado si llegará junto al lanzamiento del juego. Sin embargo, la versión para la nueva consola de Nintendo se encuentra en desarrollo.

En La Orden de los Gigantes, el arqueólogo se embarca en una misión que lo lleva a recorrer las antiguas calles de Roma en el año 1937. La trama sitúa a Indiana Jones en Italia, tras la pista de una reliquia que podría demostrar la existencia de los míticos gigantes nefilim.

“Indy debe superar en ingenio a una secta peligrosa y descifrar complejos rompecabezas diseñados por los emperadores para desvelar el oscuro legado de los gigantes nefilim”, cuentan en el anuncio oficial.

Esta expansión, que hace gala del característico equilibrio entre acción, acertijos y exploración, podrá adquirirse de forma gratuita para los jugadores que posean la Premium Edition del juego, mientras que quienes tengan la edición estándar deberán comprarla por separado en tiendas digitales.

Starfield también llegaría a Nintendo Switch 2

El paso de Indiana Jones and the Great Circle a la Nintendo Switch 2 no sería el único movimiento estratégico de Xbox y Bethesda para expandir sus franquicias más poderosas.

Según información reciente proveniente del filtrador Nate the Hate, reconocido por su historial en adelantos fiables, existe una alta probabilidad de que Starfield se convierta también en parte del catálogo de la nueva consola de Nintendo.

De acuerdo con las filtraciones, Starfield estaría en desarrollo para Nintendo Switch 2 y llegaría el mismo año que Indiana Jones, uniéndose así a la versión de PlayStation 5.

Si bien no existen detalles formales sobre el estado de este port, el rumor ha captado la atención de la comunidad, motivada por el potencial que tendría el despliegue de un título de la magnitud de Starfield en el hardware actualizado de Nintendo.

Este movimiento formaría parte de una estrategia de apertura de Xbox, que ya había anunciado la intención de lanzar varios de sus juegos en consolas rivales, priorizando el alcance y longevidad de sus franquicias.