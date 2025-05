Las cuatro señales que indican que tenés que cambiar tu celular

El celular se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las herramientas más utilizadas en la vida cotidiana. Su versatilidad permite que lo empleemos para diversas actividades: desde el trabajo y el estudio hasta el entretenimiento y la conexión con el vasto universo digital, que incluye el internet y la inteligencia artificial.

En medio de un mercado en constante evolución, donde se presentan nuevos modelos y actualizaciones de manera frecuente, surge una interrogante relevante: ¿cuándo es realmente el momento de cambiar de teléfono?

Más allá de la mera atracción por poseer lo último en tecnología, es importante reconocer señales evidentes que sugieren que nuestro celular ha llegado a un punto en que su renovación se vuelve necesaria. Ignorar estas señales podría llevar a frustraciones y a la posibilidad de enfrentar riesgos asociados al uso de un dispositivo obsoleto.

A continuación, se presentan las cuatro señales más evidentes que sugieren la necesidad de cambiar de celular.

1. La batería no aguanta ni un día

La batería es uno de los indicadores más claros de que un celular se aproxima al final de su vida útil. Aunque existen trucos para intentar prolongar su duración, eventualmente, el dispositivo puede llegar a un punto donde no puede retener energía de manera eficiente.

Si observás que, a pesar de cargarlo toda la noche, al mediodía ya está descargado, puede ser un indicativo de que es momento de considerar un cambio.

2. El celular está lento

A medida que pasa el tiempo, tanto el sistema operativo como las aplicaciones requieren más recursos, algo que los dispositivos más antiguos no siempre pueden ofrecer. Si notás que tu teléfono tarda demasiado en abrir aplicaciones, navegar, enviar mensajes o cambiar entre pantallas, incluso para tareas simples como realizar una llamada, esto puede ser una señal clara de que es necesario explorar nuevos modelos.

3. La cámara quedó obsoleta

La calidad de la cámara se ha convertido en uno de los aspectos más valorados en los smartphones actuales. Si las fotos que tomás salen borrosas, tienen poca luz o carecen de nitidez, y tu teléfono no cuenta con funciones básicas como enfoque automático, modo noche o estabilización, es probable que su tecnología fotográfica ya no esté a la altura de los estándares actuales. Este aspecto puede ser un motivo relevante para considerar una renovación, especialmente si utilizás el celular frecuentemente para capturar momentos de tu vida diaria.

4. El almacenamiento está siempre lleno

Si recibís constantes avisos de almacenamiento lleno, incluso después de borrar archivos o aplicaciones, puede ser una señal de que la capacidad de tu celular ya no se ajusta a tus necesidades. Muchos modelos antiguos tienen memorias internas limitadas y no permiten ampliar el espacio con tarjetas externas. Esto no solo impide la instalación de nuevas aplicaciones o la posibilidad de guardar fotos, sino que también puede contribuir a la ralentización del dispositivo.