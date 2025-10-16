Los celulares se convirtieron en grandes aliados para la rutina diaria. En un principio, estos aparatos eran utilizados para enviar mensajes o comunicarse a través de llamadas, pero el avance de la tecnología fue un punto de inflexión en estos periféricos. En la actualidad, se pueden utilizar para diversas funciones.

Dentro del mercado, diferentes marcas ofrecen modelos que cumplen con las necesidades de cada usuario. Por este motivo, se pueden encontrar un amplio abanico de móviles con sus respectivas características. Marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola o Apple dominan el mercado.

Los celulares más vendidos en 2025

Xiaomi Redmi 14C

Pantalla LCD amplia de 6.88 pulgadas.

Cámara frontal de 13 MP, con buena definición para selfies y videollamadas.

Procesador MediaTek Helio G81 Ultra Octa-Core a 2.0 GHz, acompañado por 16 GB de RAM.

256 GB de almacenamiento interno.

Batería de 5.160 mAh.

Protección contra salpicaduras y polvo.

Incluye sensor de huella digital y reconocimiento facial.

Xiaomi Poco C75

Pantalla de 6.88 pulgadas.

Cámara frontal de 13 MP, ideal para contenido en redes sociales.

Amplia memoria interna de 256 GB.

Sensor de huella dactilar.

Diseño resistente al polvo.

Batería de 5.160 mAh.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas.

Cámara frontal de 32 MP, perfecta para retratos y transmisiones en alta definición.

Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2 GHz, optimizado para multitareas y juegos exigentes.

8 GB de RAM.

256 GB de almacenamiento, ampliable mediante tarjeta externa.

Batería de 5.000 mAh.

Sensor de huella dactilar.

Ranking de los celulares con mejores cámaras

La calidad de las cámaras se volvió uno de los aspectos más decisivos al elegir un celular. Con avances que combinan inteligencia artificial, múltiples sensores y grabación de alta resolución, los smartphones transformaron la forma de capturar imágenes.

Un reciente ranking señaló a Huawei como la marca con el mejor desempeño fotográfico, superando a Google, Xiaomi y Apple, mientras que Samsung y Motorola quedaron fuera del top 10. Así quedó el ranking: