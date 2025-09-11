Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa
Los usuarios pueden activar distintos formatos de texto, ideales para dar orden y claridad a la información dentro de sus mensajes
El modo agenda en WhatsApp es una configuración manual que los usuarios pueden activar al momento de redactar un mensaje importante, como un listado de tareas, compras o recordatorios.
Al aplicar este formato, la propia plataforma de mensajería se encarga de organizar el contenido en forma de lista, lo que facilita la lectura y permite que la información quede más clara y estructurada.
WhatsApp denomina esta herramienta como parte de sus “formatos de texto”, una opción que también incluye funciones como la negrita, la cursiva, el tachado o la escritura en monoespaciado.
En conjunto, estas posibilidades brindan mayor control sobre cómo se presenta la información dentro de los chats, convirtiendo a la aplicación no solo en un medio de comunicación, sino también en una herramienta práctica para la organización personal y profesional.
Qué formatos de texto están disponibles en WhatsApp
- Cursiva.
Para escribir texto en cursiva, coloca un guion bajo antes y después del texto: _texto_.
- Negrita.
Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto: *texto*.
- Tachado.
Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto: ~texto~.
- Monoespaciado.
Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas simples antes y después del texto: ```texto```.
- Lista con viñetas.
Para añadir una lista con viñetas a tu mensaje, coloca un asterisco o un guion y un espacio antes de cada palabra u oración:
* texto
* texto
O
- texto
- texto
- Lista numerada.
Para añadir una lista numerada a tu mensaje, coloca un número, un punto y un espacio antes de cada línea de texto:
1. texto
2. texto
- Cita.
Para añadir una cita a tu mensaje, coloca un corchete angular y un espacio antes del texto: > texto.
- Código alineado.
Para añadir un código alineado a tu mensaje, coloca un acento grave en ambos lados del mensaje: `texto`.
Estos formatos se pueden activar en Android, iOS, WhatsApp Web, Mac y Windows.