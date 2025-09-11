El modo agenda en WhatsApp es una configuración manual que los usuarios pueden activar al momento de redactar un mensaje importante, como un listado de tareas, compras o recordatorios.

Al aplicar este formato, la propia plataforma de mensajería se encarga de organizar el contenido en forma de lista, lo que facilita la lectura y permite que la información quede más clara y estructurada.

WhatsApp denomina esta herramienta como parte de sus “formatos de texto”, una opción que también incluye funciones como la negrita, la cursiva, el tachado o la escritura en monoespaciado.

En conjunto, estas posibilidades brindan mayor control sobre cómo se presenta la información dentro de los chats, convirtiendo a la aplicación no solo en un medio de comunicación, sino también en una herramienta práctica para la organización personal y profesional.

Qué formatos de texto están disponibles en WhatsApp

Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa
  • Cursiva.

Para escribir texto en cursiva, coloca un guion bajo antes y después del texto: _texto_.

  • Negrita.

Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto: *texto*.

  • Tachado.

Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto: ~texto~.

  • Monoespaciado.

Para escribir texto en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas simples antes y después del texto: ```texto```.

Modo agenda en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa
  • Lista con viñetas.

Para añadir una lista con viñetas a tu mensaje, coloca un asterisco o un guion y un espacio antes de cada palabra u oración:

* texto

* texto

O

- texto

- texto

  • Lista numerada.

Para añadir una lista numerada a tu mensaje, coloca un número, un punto y un espacio antes de cada línea de texto:

1. texto

2. texto

  • Cita.

Para añadir una cita a tu mensaje, coloca un corchete angular y un espacio antes del texto: > texto.

  • Código alineado.

Para añadir un código alineado a tu mensaje, coloca un acento grave en ambos lados del mensaje: `texto`.

Estos formatos se pueden activar en Android, iOS, WhatsApp Web, Mac y Windows.