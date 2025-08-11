Modo Capibara en WhatsApp: cómo se puede activar

El modo capibara en WhatsApp es ideal para quienes son fanáticos de este animal, ya que permite personalizar la apariencia y experiencia dentro de la aplicación móvil, tanto en Android como en iPhone.

Una de las funciones destacadas es la posibilidad de generar imágenes de capibaras mediante inteligencia artificial, utilizando Meta AI, el asistente integrado en la plataforma.

Es importante aclarar que se trata de un conjunto de configuraciones opcionales que cada usuario debe activar manualmente para disfrutar de esta experiencia personalizada.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

El proceso para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp, dentro del modo Capibara, incluye los siguientes pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a Meta AI pulsando el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior de la interfaz. Solicitarle a la IA que genere un foto de un capibara según los intereses y gustos personales.

Algunos prompts que los usuarios pueden utilizar son:

“Capibara cocinando en una cocina rústica”.

“Capibara tocando la guitarra en un concierto”.

“Capibara en una hamaca bajo palmeras”.

“Capibara con gafas de sol manejando un convertible”.

“Capibara buceando entre peces de colores”.

“Capibara pintando un cuadro frente al mar”.

Las imágenes generadas por Meta AI pueden utilizarse como fondo de pantalla, lo que permite personalizar aún más la experiencia en WhatsApp.

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para modificar el tono de notificaciones en WhatsApp usando el modo Capibara, primero es necesario descargar la popular canción asociada con este animal que circula en redes sociales. Luego, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Cómo consultar información las capibaras en Meta AI

Para obtener información sobre los capibaras sin salir de WhatsApp, los usuarios pueden utilizar Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la app. A través de él, es posible hacer preguntas como:

“¿Cuál es el hábitat del capibara?”

“¿Qué incluye su dieta?”

“¿Qué tamaño alcanza un capibara adulto?”

“¿Tienen un comportamiento social?”

“¿Por qué conviven bien con otras especies?”

Meta AI ofrece respuestas contextualizadas, lo que permite aprender sobre estos animales directamente desde el chat, sin necesidad de usar un navegador o salir de WhatsApp.

Para quiénes es el modo capibara en WhatsApp

El modo capibara en WhatsApp está pensado para usuarios que buscan una experiencia divertida y personalizada en la aplicación.

Es ideal para fanáticos de este animal y para quienes disfrutan de funciones visuales y creativas, como generar imágenes con inteligencia artificial o cambiar el tono de notificación por una canción viral. Este modo combina entretenimiento, personalización y curiosidad, sin afectar el funcionamiento básico de la app.