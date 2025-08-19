Navegar por internet sin dejar rastros es posible, y una de las herramientas más conocidas para lograrlo se llama Tor. Aunque muchas veces asociado con la dark web y actividades ilegales, su función principal es garantizar el anonimato en línea.

Pero, ¿cómo funciona este enigmático sistema de conexión y navegación web? ¿Quiénes lo usan? ¿Por qué es peligroso acceder a internet con Tor?

Qué es Tor

Tor (siglas de The Onion Router) es un sistema que permite a los usuarios conectarse a internet de forma anónima al ocultar ubicación e identidad del usuario. Fue desarrollado por investigadores del gobierno de Estados Unidos y hoy es mantenido por una organización sin fines de lucro.

La clave de Tor está en su arquitectura: cuando alguien se conecta, es redirigido por una serie de nodos aleatorios distribuidos por todo el mundo, encriptando los datos en varias capas, y de ahí la metáfora de la cebolla. Así, el sitio web de destino no puede saber quién está realmente del otro lado.

Para qué sirve Tor

Tor es utilizado por distintos tipos de usuarios:

Periodistas y activistas en países donde hay censura o vigilancia estatal.

Usuarios comunes que quieren evitar el rastreo publicitario o proteger su privacidad.

Personas que necesitan acceder a contenidos bloqueados geográficamente o a servicios que no están disponibles en su país.

Sin embargo, Tor también es famoso por ser la puerta de entrada más conocida a la dark web, una parte de Internet que no aparece en buscadores tradicionales y donde existen sitios .onion accesibles solo mediante este sistema.

El lado oscuro de internet: por qué podría ser peligroso usar Tor

La misma protección que ofrece Tor a quienes necesitan resguardar su identidad, también es aprovechada por hackers y ciberdelincuentes.

En los foros y marketplaces de la dark web se comercializan drogas, armas, datos personales robados y otros productos ilegales. También circula contenido extremadamente perturbador o prohibido por la ley.

Además, el uso de Tor conlleva ciertos riesgos técnicos:

Si el usuario accede a sitios no cifrados (sin HTTPS), la información podría ser interceptada en los nodos de salida.

Si se descargan archivos desde la red Tor o se ingresan datos personales, el anonimato puede romperse.

Algunos gobiernos o proveedores de internet monitorean el uso de la red Tor, lo que en ciertos países puede ser visto como una señal de comportamiento sospechoso.

Vale aclarar que usar Tor no es ilegal, ni inherentemente peligroso. Es una herramienta útil para quienes buscan privacidad y anonimato en internet, pero no es para cualquiera.

Si bien permite evitar el rastreo, acceder a contenido bloqueado o navegar sin dejar huellas claras, su uso también puede exponer al usuario a ciertos riesgos si no se toman precauciones básicas.

Además, al ser la vía de entrada a la dark web, muchos de los sitios disponibles en esa red están asociados a actividades ilegales o peligrosas, lo que puede representar un riesgo tanto legal como de seguridad informática.

Por eso, Tor no está pensado para navegación cotidiana, como usar redes sociales o ver videos en streaming. Es una herramienta específica para fines puntuales, como proteger la identidad en contextos de vigilancia, investigar sin dejar rastros o comunicarse de forma segura.

Usarlo sin saber cómo funciona puede ser contraproducente. Así que antes de instalar Tor, es clave entender qué hace, cómo lo hace y qué límites tiene para poder aprovechar su potencial sin exponerse innecesariamente./TNTecno