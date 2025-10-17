Roblox llega a Samsung Galaxy Store y Xbox Ally: todo sobre la expansión multiplataforma

Roblox, el universo digital donde millones de jugadores crean y exploran mundos virtuales, continúa su proceso de expansión global. La plataforma acaba de anunciar que su aplicación ya puede descargarse desde la Samsung Galaxy Store y salta también a los dispositivos portátiles Xbox Ally, incluyendo modelos como ROG Xbox Ally y Ally X.

Roblox llega a nuevas plataformas: estrategia multiplataforma

La reciente incorporación de Roblox a la Galaxy Store y los dispositivos Xbox Ally marca un nuevo capítulo en la estrategia de accesibilidad de la empresa. Hasta ahora, algunas plataformas habían quedado pendientes, pero la compañía redobla esfuerzos para dar cabida a todos los usuarios potenciales.

En un anuncio publicado en X, Roblox manifestó su determinación: “Juega, crea y conéctate donde sea. Roblox continúa expandiéndose en todos los dispositivos para que puedas experimentar los juegos que amas, y los que jugarás próximamente, donde sea que estés. Ya disponible en la Samsung Galaxy Store y mañana en las consolas portátiles Xbox Ally”.

Con esta jugada, la plataforma busca no solo aumentar su presencia, sino también facilitar que los desarrolladores y jugadores mantengan sus hábitos en un entorno verdaderamente multiplataforma.

La decisión responde a datos internos que muestran que la flexibilidad para alternar entre dispositivos incrementa notablemente tanto el uso como el gasto. Según cifras publicadas por la empresa, los jugadores que usan varios dispositivos gastan 2,5 veces más y juegan un 20% más que quienes usan un solo dispositivo.

Impacto en la comunidad: participación, juegos populares y recompensas

La apertura de Roblox en Galaxy Store y Xbox Ally X coincide con el éxito de títulos dentro de la plataforma que movilizan a millones cada fin de semana. Juegos como Grow a Garden y Steal a Brainrot ya logran concentrar más de 25 millones de jugadores cada semana, lo que motiva el esfuerzo de la empresa por eliminar restricciones de acceso y potenciar la conexión entre desarrolladores y su público.

Como incentivo asociado a este lanzamiento, Roblox comunicó un beneficio promocional para quienes adquieran Robux —la moneda virtual de la plataforma— a través de canales como PC, web, tarjetas de regalo, la aplicación disponible en Samsung Galaxy Store o Microsoft Store.

De cara al evento “Halloween Spotlight”, la promoción permitirá obtener hasta un 25% adicional de Robux por cada compra, lo que se traduce en más oportunidades para invertir en experiencias virtuales y para estimular los ingresos de los creadores que monetizan sus juegos dentro del sistema.

Estadísticas de crecimiento: tendencia positiva en ordenadores, móviles y consolas

La apertura hacia nuevas tiendas y dispositivos forma parte de una curva de crecimiento sostenida de Roblox en todas sus verticales principales. Durante el último ciclo interanual, los usuarios activos que acceden a la plataforma desde ordenadores se incrementaron un 13,7%.

El público móvil, por su parte, creció un 21,2%. Destaca la penetración en consolas, con un aumento del 99,6%, reflejando la fuerte apuesta de la empresa por adaptarse a las preferencias de consumo de las nuevas generaciones.

Esta expansión responde a la visión de la compañía de hacer que la plataforma sea accesible dondequiera que la gente quiera jugar, reforzando la idea de que el acceso universal es uno de los factores fundamentales para mantener la relevancia de Roblox en un mercado tecnológicamente exigente y cada vez más diversificado.

Consolidación de Roblox en el ecosistema digital

El despliegue simultáneo en la Samsung Galaxy Store y dispositivos portátiles Xbox Ally subraya la naturaleza dinámica y en evolución de Roblox. La empresa se posiciona como un actor clave dentro del sector de juegos que prioriza la flexibilidad, la creatividad y la cercanía entre el usuario y el contenido.

Al permitir “jugar, crear y conectarse donde sea”, Roblox refuerza su promesa de integración en la vida digital de su base de usuarios, estabilizando su crecimiento y diversificando oportunidades tanto para jugadores como para desarrolladores.