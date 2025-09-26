Samsung presentó los “Galaxy Buds Core" con traducción en tiempo real

Samsung lanzó los nuevos Galaxy Buds Core, unos auriculares inalámbricos que buscan hacer accesible la tecnología de audio avanzada gracias a la integración de inteligencia artificial y conectividad optimizada dentro del ecosistema Galaxy. El modelo apunta a ofrecer calidad, comodidad y funciones inteligentes a un precio más asequible.

Características principales de los Galaxy Buds Core

Los Galaxy Buds Core incluyen Cancelación Activa de Ruido (ANC) y un diseño ergonómico inspirado en los Galaxy Buds FE. Su ajuste cómodo, respaldado por puntas de silicona, permite usarlo durante varias horas sin molestias.

La experiencia de mejora de audio con graves potentes gracias a un controlador de 6,5 mm y un sistema de triple micrófono que proporciona mayor claridad en las llamadas, facilitando la comunicación tanto en entornos personales como laborales.

El manejo de los auriculares se simplifica con controles táctiles intuitivos que permiten reproducir o pausar la música con un solo toque. Estas funciones refuerzan el objetivo de Samsung de ofrecer productos prácticos y adaptados al uso cotidiano.

Integración con el ecosistema Galaxy e inteligencia artificial

Uno de los principales diferenciales de los Galaxy Buds Core es su compatibilidad con el ecosistema Galaxy, donde la inteligencia artificial tiene un papel destacado.

Incorporan la función “Intérprete en tu oído” a través de Galaxy AI, que facilita la traducción de audio en tiempo real sin necesidad de mirar la pantalla del teléfono. Esta funcionalidad abre oportunidades para la comunicación y la accesibilidad en diferentes contextos.

El emparejamiento rápido entre dispositivos Galaxy y la posibilidad de localización mediante Samsung Find y la plataforma SmartThings mejoran la experiencia del usuario, sumando valor agregado para quienes ya utilizan otros productos de la marca.

Conectividad y resistencia para el uso diario

Los Galaxy Buds Core ofrecen compatibilidad con Bluetooth 5.4 y soportan códecs como AAC, SBC y Samsung Seamless Codec (SSC), asegurando una conexión confiable y un audio de alta calidad. También cuentan con certificación IP54, que garantiza resistencia al polvo y a las salpicaduras, lo que los hace aptos tanto para la vida diaria como para actividades deportivas.

En términos de autonomía, la batería alcanza hasta 35 horas de uso con el estuche de carga y la función ANC desactivada, y unas 20 horas cuando la cancelación activa de ruido está habilitada, adaptándose a diferentes rutinas y necesidades.

Qué características ofrecen los audífonos inalámbricos de Samsung Galaxy Buds

Samsung ofrece una línea de audífonos inalámbricos que se destacan por su integración con dispositivos de la marca y su tecnología avanzada en audio. Los Galaxy Buds, en sus diferentes versiones como Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro y Galaxy Buds FE, presentan un diseño compacto tipo “in-ear”, controles táctiles y conectividad Bluetooth de alta eficiencia. Están equipados con cancelación activa de ruido, permitiendo aislar sonidos externos para una experiencia auditiva más inmersiva.

Estos audífonos cuentan con micrófonos optimizados para llamadas nítidas y modos de sonido ambiental, útiles en situaciones donde es necesario percibir el entorno sin quitarse los dispositivos. La autonomía varía según el modelo, con una duración de batería que puede alcanzar varias horas de reproducción continua y un estuche que permite recargas rápidas.

A través de la aplicación Galaxy Wearable, los usuarios pueden personalizar los controles, ajustar el ecualizador y recibir actualizaciones de software. La compatibilidad abarca tanto teléfonos Samsung como equipos de otras marcas, maximizando la versatilidad de uso en distintos contextos.

Consejos clave para el cuidado de audífonos inalámbricos

Para cuidar audífonos inalámbricos es importante limpiarlos regularmente con un paño seco y evitar el uso de líquidos que puedan dañar los componentes internos. Guardarlos siempre en su estuche cuando no están en uso ayuda a protegerlos de golpes y polvo, además de conservar la carga de la batería.

También resulta clave mantener los audífonos alejados de fuentes de calor y humedad extrema, ya que estas condiciones afectan el funcionamiento y la vida útil del producto. Es recomendable cargar los audífonos con el cable original y no exceder el tiempo de carga para evitar problemas en la batería.