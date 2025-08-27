Se viene el iPhone 17: Apple confirmó la fecha de su lanzamiento

Apple tiene previsto celebrar su gran lanzamiento de productos de la segunda mitad del año, el 9 de septiembre, fecha en la que se espera que la empresa presente una gama de iPhone 17 que incluye una nueva versión más delgada de su emblemático dispositivo.

El encuentro comenzará a las 10.00 (hora de California, cuatro horas más en la Argentina) y se retransmitirá por Internet, continuando así una estrategia de lanzamientos virtuales que comenzó en la pandemia por la Covid-19. El lema del acto es "asombroso", según una invitación publicada en Internet y enviada a los medios de comunicación.

La actividad se centrará en los nuevos teléfonos móviles inteligentes de la empresa, incluido un modelo básico actualizado, dos nuevas ediciones Pro y una versión totalmente nueva con un diseño mucho más fino que cualquier iPhone anterior. La empresa también se prepara para presentar versiones mejoradas del Apple Watch.

El nuevo iPhone 17 estándar tendrá un aspecto similar al iPhone 16, pero incluirá una pantalla más grande y mejoras en la cámara, según informaron medios especializados. El iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, tendrán la parte trasera rediseñada con un área de cámara más grande, haciendo que la fotografía sea una parte aún mayor del dispositivo.

El iPhone 17 más delgado será el primer diseño totalmente nuevo en años, con un grosor de unos 2 milímetros menos que los modelos actuales. Apple apuesta por este enfoque para atraer nuevos clientes al iPhone, aunque el dispositivo tendrá sus inconvenientes: Se espera que la batería dure menos y que solo tenga una cámara trasera.

¿Cuándo llegaría el iPhone plegable?

La presentación del iPhone 17 de Apple iniciará un prolífico periodo de nuevos productos. También se preparan para este año un auricular Vision Pro actualizado con un procesador más rápido y un iPad Pro con un chip M5 y una segunda cámara frontal. La compañía con sede en Cupertino, California, planea también un nuevo HomePod mini y un Apple TV box.

Para el próximo año, la compañía planearía nuevos modelos de MacBook Pro, un iPhone 17e de gama baja y accesorios Mac frescos como un monitor externo. El mayor anuncio a corto plazo será el primer altavoz inteligente con pantalla de la compañía, previsto para el primer semestre de 2026.

El anuncio de septiembre dará el pistoletazo de salida a una revisión de tres años del iPhone, la mayor fuente de ingresos de Apple. El año que viene, la empresa presentaría su primer iPhone plegable, siguiendo el ejemplo de Samsung Electronics, Google, Motorola y Huawei. En 2027, Apple lanzaría un iPhone de cristal curvado para conmemorar el 20 aniversario del producto.