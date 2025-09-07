Traductor de Google: cómo usarlo para aprender inglés y otros idiomas

El Traductor de Google, conocido por su practicidad en el día a día, ahora da un paso más y se convierte en una herramienta ideal para aprender idiomas como inglés, portugués, italiano y muchos más.

Con su nueva función, los usuarios pueden crear sesiones de práctica personalizadas de comprensión auditiva y expresión oral.

Estas dinámicas interactivas se generan al instante y se adaptan de manera inteligente al nivel y a los objetivos de cada persona, ya sea para comenzar a practicar conversaciones o repasar vocabulario antes de un viaje.

Para usarlas, basta con pulsar «Practicar» en la app, definir el nivel y los objetivos, y Traductor generará situaciones a medida. En cada una podrás escuchar conversaciones y tocar las palabras que identifiques para mejorar la comprensión, o practicar el habla con sugerencias útiles que aparecen cuando las necesites.

Diseñados junto a expertos en aprendizaje de idiomas y basados en los estudios más recientes, estos ejercicios registran tu progreso diario y fortalecen las habilidades necesarias para comunicarte con confianza.

Por ahora, está disponible para hablantes de inglés que practican español o francés, y para hablantes de español, francés y portugués que practican inglés. En otros idiomas, los usuarios pueden aprovechar la función de dictado por voz para continuar ejercitándose.

Para qué es útil esta nueva función del Traductor de Google

La nueva función del Traductor de Google se ha diseñado para ir más allá de las traducciones instantáneas y convertirse en una herramienta práctica para aprender y reforzar idiomas.

Su mayor utilidad radica en la posibilidad de practicar de forma interactiva tanto la comprensión auditiva como la expresión oral, lo que ayuda a los usuarios a ganar confianza al comunicarse en otra lengua.

Por ejemplo, alguien que esté aprendiendo inglés puede utilizar la opción «Practicar» para simular conversaciones cotidianas, como pedir comida en un restaurante o pedir indicaciones en la calle.

Durante la práctica podrá escuchar frases, identificar palabras y repetirlas, recibiendo sugerencias para mejorar la pronunciación.

Asimismo, un viajero que ya tenga un nivel intermedio puede usar la herramienta para repasar vocabulario antes de un viaje a Francia. La app generará diálogos personalizados en los que practicará frases comunes relacionadas con aeropuertos, hoteles o transporte.

Además, para estudiantes más avanzados, esta función puede convertirse en un refuerzo diario: al registrar el progreso, permite seguir una rutina que ayuda a consolidar vocabulario y estructuras gramaticales.