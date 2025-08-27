WhatsApp: cómo saber qué dice un audio sin tener que escucharlo

Cada vez más utilizados, los audios de WhatsApp son una muy buena herramienta para comunicarse, pero puede haber muchas situaciones que impidan poder escucharlos (por ejemplo, su extensión). Para esos momentos, existe una aplicación que permite convertir los mensajes de voz a texto.

Para aquellos momentos en los que no es posible escuchar audios, o para las personas a las que simplemente no les agrada hacerlo, existen formas de transcribir los audios de WhatsApp.

Lo mejor de esta función es que se puede hacer completamente gratis.

Truco gratis para transcribir un audio de WhatsApp a texto

Hay dos propuestas que te permiten transcribir audios de WhatsApp a texto. En ambas se utiliza la inteligencia artificial como herramienta principal. En primer lugar, se puede utilizar TranscribeMe, un bot que permite convertir los mensajes de voz en texto en el momento.

Este software de inteligencia artificial fue desarrollado por dos argentinos dentro de la empresa Rather Labs. El bot se encarga de identificar mensajes y brindar respuestas oportunas y correctas.

Usar TranscribeMe es muy sencillo y funciona como otros bots de WhatsApp. Lo que hay que hacer es agregar el número como un nuevo contacto en el celular e iniciar una conversación. Al reenviar un audio de WhatsApp, el bot comienza a funcionar automáticamente.

En pocos segundos se obtendrá la respuesta del audio en forma de texto. TranscribeMe detecta todas las palabras, las pausas, puntuaciones y preguntas del audio. El número de teléfono de TranscribeMe es +54 9 11 534-95987.

Lo innovador del bot es que, además de convertir los audios en texto, si los mensajes de voz tienen una duración mayor a un minuto, ofrece un resumen además de la transcripción textual. Esta es una gran herramienta, ya que permite ahorrar tiempo y conocer el contenido de los audios en todo momento.

Los usuarios que utilizan TranscribeMe deben saber que el bot resguarda la privacidad de los usuarios. Los audios enviados quedan en el registro del chat de las personas; la empresa no guarda ni tiene registro de los contenidos de los audios.

Sin embargo, siempre se recomienda no enviar información sensible o que contenga datos personales.

LuzIA: el asistente conversacional impulsado por ChatGPT

Otra forma de convertir audios de WhatsApp en texto es usando LuzIA. Este es un asistente potenciado con ChatGPT, es decir, un bot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Permite interactuar con una inteligencia artificial como si fuera un interlocutor humano. Entre sus diversas ventajas se encuentra la habilidad de transcribir notas de audio directamente desde WhatsApp, sin necesidad de salir de la aplicación.

La instalación de LuzIA es tan sencilla como acceder a su sitio web oficial y seleccionar la opción "WhatsApp". Con su capacidad de funcionar tanto en WhatsApp como en Telegram, el asistente actúa como un contacto en la lista de chats. Una vez confirmada la conexión, el usuario puede interactuar con la IA como lo haría con cualquier otro contacto.

La interfaz amigable de LuzIA permite a los usuarios hacer solicitudes en lenguaje natural, y su capacidad de entendimiento es equiparable a la de ChatGPT.

Si el objetivo es transcribir una nota de voz, basta con reenviar el audio a la conversación con LuzIA. La IA procesará automáticamente el mensaje, proporcionando una transcripción clara y comprensible. Este recurso puede resultar especialmente valioso en situaciones en las que no es posible escuchar una nota de voz.

Privacidad y alcance de LuzIA

Es crucial destacar que LuzIA es completamente gratuita y no almacena registros de las conversaciones.

Sin embargo, su política de privacidad especifica que se recopilará el número de teléfono y cualquier información enviada a través de la funcionalidad de chat.

Para la transcripción de audios, la voz del usuario y, si es relevante, la imagen del estado de WhatsApp podrían ser procesados. Las conversaciones se someten a un doble proceso de encriptación y, aunque se puede guardar un extracto de la conversación para personalizar interacciones futuras, la privacidad del usuario es una prioridad.

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería instantánea no solo simplifica la comunicación, sino que también redefine cómo interactuamos con la tecnología.

La función de transcripción de notas de voz en WhatsApp, junto con el enfoque visionario de LuzIA, está sentando las bases para una experiencia de usuario más eficiente y accesible. En un mundo donde la tecnología evoluciona a pasos agigantados, estas innovaciones son testigos del poder de la innovación en la palma de nuestras manos.