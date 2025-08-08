Atlético Tucumán y el Ente de Turismo firmaron un convenio de coparticipación

Este viernes, el Ente Tucumán Turismo y el Club Atlético Tucumán firmaron un convenio de cooperación en la sede del Ente, ubicada en calle 24 de septiembre 484. Este acuerdo busca potenciar el turismo en la provincia, especialmente ahora que se aproxima el partido contra Rosario Central, correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura.

El cotejo se llevará a cabo a las 20:45 en el Estadio Monumental José Fierro. La dirigencia de Atlético Tucumán anunció que se esperan más de 2500 hinchas del Canalla. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, ya expresó su deseo de "abrir las puertas a los simpatizantes de otros rivales" del club. Este convenio se enmarca en la reapertura de las puertas de Tucumán a los hinchas visitantes. "Mañana, después de muchísimo tiempo, los tucumanos vamos a comenzar a recibir hinchas de clubes que vienen a la provincia", afirmó Mario Leito, quien también destacó la importancia de hacer conocer Tucumán entre los visitantes.

La colaboración entre el club y el Ente busca no solo fomentar el deporte, sino también el turismo en la región. En este contexto, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), impulsó previo al comienzo del torneo permitirá el regreso del público visitante a los estadios de Primera División. Esto genera mucha expectativa entre los hinchas locales

Por su parte, Domingo Amaya, titular del Ente Tucumán Turismo, subrayó que esta iniciativa proviene del gobernador Osvaldo Jaldo y es fundamental para la provincia. "Tucumán tiene para mostrar y ofrecer, y el deporte es un gran dinamizador de la economía", comentó. Con el desarrollo de este convenio, se espera que cada vez que Atlético Tucumán reciba hinchas visitantes, se convierta en una oportunidad para impulsar el turismo en la provincia.