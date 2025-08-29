Tucumán arranca septiembre con una energía contagiosa gracias al Septiembre Musical: el estreno de la ópera Carmen este fin de semana promete emocionar y marcar el inicio de un mes rebosante de música, arte y encuentros que resaltan lo mejor de nuestra tierra; además, entre concursos del sándwich de milanesa, ferias, paseos al aire libre, encuentros de tejedoras, shows de tango, torneos y peñas, cada actividad invita a sumarse, compartir y disfrutar de la diversidad cultural que hace única a la provincia.

Viernes 29 de agosto

Evento Horario Lugar Localidad Fiesta de la Juventud Tranqueña 08.00 a 12.30 h Club Deportivo Trancas Circuito a pie 9.30 h Oficina Congreso y Crisóstomo San Miguel de Tucumán Encuentro de tejedoras 14.00 h Casa del Bicentenario San Miguel de Tucumán Clases de guitarra 15.00 a 16.00 h Salón de Empleo El Mollar Mes Aniversario Parque Aconquija 15.00 a 18.00 h Terminal de Ómnibus Concepción Cabildo abierto del Tango 19.00 h Ingenio de las Artes Lastenia Concurso del Sándwich de Milanesa 20.00 h Plaza 24 de Septiembre Alderetes Ópera "Carmen" - Estreno Septiembre Musical 20.00 h Teatro San Martín San Miguel de Tucumán Koino Yokan 21.00 h Teatro Rosita Ávila San Miguel de Tucumán Cae - All Inclusive 21.00 h Teatro Mercedes Sosa San Miguel de Tucumán Obra de teatro "¿Soltera yo?, Millennial" 21.00 h Casa de la Cultura Tafí Viejo Miguel Ángel Cherutti 22.00 h Lo de Paliza (Laprida 181) San Miguel de Tucumán Peña cultural El Cardón 22.00 h Heras 50 San Miguel de Tucumán Fiesta Alberdiana Todo el día Plaza Principal Alberdi Letra y música Todo el día Centro Cultural Mercedes Sosa San Miguel de Tucumán Cruce Calchaquí 21k Todo el día Largada Tafí del Valle Museo Nasif Estéfano 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h Nasif Estéfano 242 Concepción Visitas guiadas a Ruinas de San José 08.00 a 13.00 h Ruinas de San José Lules Museo Arqueológico Los Menhires 09.00 a 19.00 h Predio Los Menhires El Mollar Museo Arqueológico El Cadillal 10.00 a 18.00 h MAC El Cadillal Espectáculo Cristo Resplandeciente 19.30 y 20.00 h Cristo Bendicente San Javier Mapping: Aparición de la Madre de Dios 19.30 y 20.00 h Gruta de Lourdes San Pedro de Colalao Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes 12.00 a 20.00 h A 500 m de la rotonda El Cadillal Torneo Mami Hockey Todo el día Clubes de SMT San Miguel de Tucumán Abierto de Golf Todo el día Cancha Alpa Sumaj y Country Yerba Buena Espectáculo de Luces y Sonido 19.30 y 20.30 h Museo Casa Histórica San Miguel de Tucumán

Sábado 30 de agosto

Evento Horario Lugar Localidad Feria de Simoca Desde las 8.00 h Predio Mercedes Sosa Simoca Recorrido Día del Árbol 10.00 h Museo Industria Azucarera San Miguel de Tucumán Recorrido a La Ciudadela 11.00 h Salida desde Laprida 50 San Miguel de Tucumán Turismo sustentable 11.00 h Plaza Independencia Graneros Día del Árbol en el Percy Hill 15.00 a 19.00 h Reserva Percy Hill Yerba Buena Estación Hip Hop 15.00 h Ex Estación de Trenes Monteros Yoga 15.30 h Jardín Botánico Horco Molle y Parque Percy Hill Yerba Buena Honrar la tierra y cuidar la vida 16.30 h Hostería Atahualpa Yupanqui Tafí Viejo Feria Sobre Ruedas 18.00 a 00.00 h Palacio de los Deportes San Miguel de Tucumán Show de magia 18.30 h Mercado Municipal Tafí Viejo Teneme paciencia (Unitario) 19.00 y 21.00 h Teatro Rosita Ávila San Miguel de Tucumán Concurso del Sándwich de Milanesa 20.00 h Predio San Juan Banda del Río Salí Concierto de piano - Septiembre Musical 21.00 h Teatro San Martín San Miguel de Tucumán Destino San Javier 21.00 h Teatro Mercedes Sosa San Miguel de Tucumán Los Caldenes (Show folclórico) 22.00 h Lo de Paliza San Miguel de Tucumán Peña cultural El Cardón 22.00 h Heras 50 San Miguel de Tucumán Cruce Calchaquí 21k Todo el día Evento central Tafí del Valle Paseo de Artesanos y Emprendedores Desde las 11.00 h Plaza Miguel Esteves Tafí del Valle Ferias y shows 09.00 a 20.00 h Plaza Los Pinos Yerba Buena Pre Festival del Limón Desde las 17.00 h Paseo Gastronómico Tafí Viejo Museo Nasif Estéfano 10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 h Nasif Estéfano 242 Concepción Visitas guiadas a Ruinas de San José 08.00 a 13.00 h Ruinas de San José Lules Museo Arqueológico Los Menhires 09.00 a 19.00 h Predio Los Menhires El Mollar Museo Arqueológico El Cadillal 11.00 a 19.00 h MAC El Cadillal Espectáculo Cristo Resplandeciente 19.30 y 20.00 h Cristo Bendicente San Javier Mapping: Aparición de la Madre de Dios 19.30 y 20.00 h Gruta de Lourdes San Pedro de Colalao Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes 12.00 a 20.00 h A 500 m de la rotonda El Cadillal Torneo Mami Hockey Todo el día Clubes de SMT San Miguel de Tucumán Abierto de Golf Todo el día Cancha Alpa Sumaj y Country Yerba Buena Paseo Gastronómico 17.00 a 00.00 h Parque El Provincial San Miguel de Tucumán Feria de Artesanos 16.00 a 23.00 h Parque Avellaneda San Miguel de Tucumán Feria de Emprendedores 16.00 a 22.00 h Parque El Provincial San Miguel de Tucumán Feria Gourmet 17.00 a 00.00 h Parque Avellaneda San Miguel de Tucumán El Bus Turístico 11.00 y 16.00 h Salidas desde Laprida 50 San Miguel de Tucumán Espectáculo de Luces y Sonido 19.30 y 20.30 h Museo Casa Histórica San Miguel de Tucumán Circuito a pie 9.30 h Oficina Congreso y Crisóstomo San Miguel de Tucumán

Domingo 31 de agosto