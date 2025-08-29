Tucumán arranca septiembre con una energía contagiosa gracias al Septiembre Musical: el estreno de la ópera Carmen este fin de semana promete emocionar y marcar el inicio de un mes rebosante de música, arte y encuentros que resaltan lo mejor de nuestra tierra; además, entre concursos del sándwich de milanesa, ferias, paseos al aire libre, encuentros de tejedoras, shows de tango, torneos y peñas, cada actividad invita a sumarse, compartir y disfrutar de la diversidad cultural que hace única a la provincia.

Viernes 29 de agosto

EventoHorarioLugarLocalidad
Fiesta de la Juventud Tranqueña08.00 a 12.30 hClub DeportivoTrancas
Circuito a pie9.30 hOficina Congreso y CrisóstomoSan Miguel de Tucumán
Encuentro de tejedoras14.00 hCasa del BicentenarioSan Miguel de Tucumán
Clases de guitarra15.00 a 16.00 hSalón de EmpleoEl Mollar
Mes Aniversario Parque Aconquija15.00 a 18.00 hTerminal de ÓmnibusConcepción
Cabildo abierto del Tango19.00 hIngenio de las ArtesLastenia
Concurso del Sándwich de Milanesa20.00 hPlaza 24 de SeptiembreAlderetes
Ópera "Carmen" - Estreno Septiembre Musical20.00 hTeatro San MartínSan Miguel de Tucumán
Koino Yokan21.00 hTeatro Rosita ÁvilaSan Miguel de Tucumán
Cae - All Inclusive21.00 hTeatro Mercedes SosaSan Miguel de Tucumán
Obra de teatro "¿Soltera yo?, Millennial"21.00 hCasa de la CulturaTafí Viejo
Miguel Ángel Cherutti22.00 hLo de Paliza (Laprida 181)San Miguel de Tucumán
Peña cultural El Cardón22.00 hHeras 50San Miguel de Tucumán
Fiesta AlberdianaTodo el díaPlaza PrincipalAlberdi
Letra y músicaTodo el díaCentro Cultural Mercedes SosaSan Miguel de Tucumán
Cruce Calchaquí 21kTodo el díaLargadaTafí del Valle
Museo Nasif Estéfano10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 hNasif Estéfano 242Concepción
Visitas guiadas a Ruinas de San José08.00 a 13.00 hRuinas de San JoséLules
Museo Arqueológico Los Menhires09.00 a 19.00 hPredio Los MenhiresEl Mollar
Museo Arqueológico El Cadillal10.00 a 18.00 hMACEl Cadillal
Espectáculo Cristo Resplandeciente19.30 y 20.00 hCristo BendicenteSan Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios19.30 y 20.00 hGruta de LourdesSan Pedro de Colalao
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes12.00 a 20.00 hA 500 m de la rotondaEl Cadillal
Torneo Mami HockeyTodo el díaClubes de SMTSan Miguel de Tucumán
Abierto de GolfTodo el díaCancha Alpa Sumaj y CountryYerba Buena
Espectáculo de Luces y Sonido19.30 y 20.30 hMuseo Casa HistóricaSan Miguel de Tucumán

Sábado 30 de agosto

EventoHorarioLugarLocalidad
Feria de SimocaDesde las 8.00 hPredio Mercedes SosaSimoca
Recorrido Día del Árbol10.00 hMuseo Industria AzucareraSan Miguel de Tucumán
Recorrido a La Ciudadela11.00 hSalida desde Laprida 50San Miguel de Tucumán
Turismo sustentable11.00 hPlaza IndependenciaGraneros
Día del Árbol en el Percy Hill15.00 a 19.00 hReserva Percy HillYerba Buena
Estación Hip Hop15.00 hEx Estación de TrenesMonteros
Yoga15.30 hJardín Botánico Horco Molle y Parque Percy HillYerba Buena
Honrar la tierra y cuidar la vida16.30 hHostería Atahualpa YupanquiTafí Viejo
Feria Sobre Ruedas18.00 a 00.00 hPalacio de los DeportesSan Miguel de Tucumán
Show de magia18.30 hMercado MunicipalTafí Viejo
Teneme paciencia (Unitario)19.00 y 21.00 hTeatro Rosita ÁvilaSan Miguel de Tucumán
Concurso del Sándwich de Milanesa20.00 hPredio San JuanBanda del Río Salí
Concierto de piano - Septiembre Musical21.00 hTeatro San MartínSan Miguel de Tucumán
Destino San Javier21.00 hTeatro Mercedes SosaSan Miguel de Tucumán
Los Caldenes (Show folclórico)22.00 hLo de PalizaSan Miguel de Tucumán
Peña cultural El Cardón22.00 hHeras 50San Miguel de Tucumán
Cruce Calchaquí 21kTodo el díaEvento centralTafí del Valle
Paseo de Artesanos y EmprendedoresDesde las 11.00 hPlaza Miguel EstevesTafí del Valle
Ferias y shows09.00 a 20.00 hPlaza Los PinosYerba Buena
Pre Festival del LimónDesde las 17.00 hPaseo GastronómicoTafí Viejo
Museo Nasif Estéfano10.00 a 12.00 h y 18.00 a 20.00 hNasif Estéfano 242Concepción
Visitas guiadas a Ruinas de San José08.00 a 13.00 hRuinas de San JoséLules
Museo Arqueológico Los Menhires09.00 a 19.00 hPredio Los MenhiresEl Mollar
Museo Arqueológico El Cadillal11.00 a 19.00 hMACEl Cadillal
Espectáculo Cristo Resplandeciente19.30 y 20.00 hCristo BendicenteSan Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios19.30 y 20.00 hGruta de LourdesSan Pedro de Colalao
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes12.00 a 20.00 hA 500 m de la rotondaEl Cadillal
Torneo Mami HockeyTodo el díaClubes de SMTSan Miguel de Tucumán
Abierto de GolfTodo el díaCancha Alpa Sumaj y CountryYerba Buena
Paseo Gastronómico17.00 a 00.00 hParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
Feria de Artesanos16.00 a 23.00 hParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores16.00 a 22.00 hParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
Feria Gourmet17.00 a 00.00 hParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
El Bus Turístico11.00 y 16.00 hSalidas desde Laprida 50San Miguel de Tucumán
Espectáculo de Luces y Sonido19.30 y 20.30 hMuseo Casa HistóricaSan Miguel de Tucumán
Circuito a pie9.30 hOficina Congreso y CrisóstomoSan Miguel de Tucumán

Domingo 31 de agosto

ActividadHoraLugarLocalidad
Trepada al Indio09.00 hEncuentro en MonterosMonteros
Feria Gastronómica11.00 a 17.00 hPalacio de los DeportesSan Miguel de Tucumán
Música y Gastronomía12.00 hMercado MunicipalTafí Viejo
Bingo solidario15.00 hLago ArtificialBella Vista
Feria de emprendedores15.00 hParque Temático HistóricoFamaillá
City Tour16.00 hSalida desde Ente de TurismoTafí Viejo
Feria de artesanos y emprendedores16.00 a 21.00 hSan Martín al 100Tafí Viejo
Feria de artesanos16.00 hPlaza BicentenarioLas Talitas
Ópera "Carmen" - Septiembre Musical20.00 hTeatro San MartínSan Miguel de Tucumán
Showchoirs Tucumán20.30 hTeatro Rosita ÁvilaSan Miguel de Tucumán
Festejo Día del NiñoTodo el díaPolideportivo MunicipalSimoca
Feria de artesanosTodo el díaPlaza 9 de JulioLa Cocha
Pre Festival del LimónDesde las 17.00 hPaseo GastronómicoTafí Viejo
Paseo de Artesanos y EmprendedoresDesde las 11.00 hPlaza Miguel EstevesTafí del Valle
Visitas guiadas a Ruinas de San José08.00 a 13.00 hRuinas de San JoséLules
Museo Arqueológico Los Menhires09.00 a 14.00 hPredio Los MenhiresEl Mollar
Museo Arqueológico El Cadillal11.00 a 19.00 hMACEl Cadillal
Espectáculo Cristo Resplandeciente19.30 y 20.00 hCristo BendicenteSan Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios19.30 y 20.00 hGruta de LourdesSan Pedro de Colalao
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes12.00 a 20.00 hA 500 m de la rotondaEl Cadillal
Torneo Mami HockeyTodo el díaClubes de SMTSan Miguel de Tucumán
Abierto de GolfTodo el díaCancha Alpa Sumaj y CountryYerba Buena
Paseo Gastronómico17.00 a 00.00 hParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
Feria de Artesanos16.00 a 23.00 hParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores16.00 a 22.00 hParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
Feria Gourmet17.00 a 00.00 hParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
El Bus Turístico11.00 y 16.00 hSalidas desde Laprida 50San Miguel de Tucumán
Espectáculo de Luces y Sonido19.30 y 20.30 hMuseo Casa HistóricaSan Miguel de Tucumán